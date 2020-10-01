Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 1 жовтня: в Україні виявлено 213 028 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 213 028 Одужали 94 443 Померли 4 193

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (23 155) та у Львівській області (20 590). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 6 308 Волинська область 8 194 Дніпропетровська область 5 088 Донецька область 3 557 Житомирська область 6 088 Закарпатська область 9 918 Запорізька область 4 128 Івано-Франківська область 13 837 Кіровоградська область 1 127 Київ 23 155 Київська область 9 279 Львівська область 20 590 Луганська область 1 091 Миколаївська область 3 270 Одеська область 13 789 Полтавська область 2 345 Рівненська область 12 554 Сумська область 4 435 Тернопільська область 13 767 Харківська область 19 128 Херсонська область 1 168 Хмельницька область 6 188 Чернівецька область 14 605 Черкаська область 4 165 Чернігівська область 4 254

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-10-2020:

Захворіли 34 159 232 Одужали 25 430 552 Померли 1 018 792 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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