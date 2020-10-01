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Коронавірус День вчителя

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 1 жовтня: в Україні виявлено 213 028 випадків коронавірусу.

Більше новин: Як безпечно носити тканинну маску: важливі поради, які має знати кожен

За попередню добу було зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 1 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 4 415 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня - фото 428177

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 213 028
Одужали 94 443
Померли 4 193

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (23 155) та у Львівській області (20 590). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 6 308

Волинська область

 8 194

Дніпропетровська область

 5 088

Донецька область

 3 557

Житомирська область

 6 088

Закарпатська область

 9 918

Запорізька область

 4 128

Івано-Франківська область

 13 837

Кіровоградська область

 1 127

Київ

 23 155

Київська область

 9 279

Львівська область

 20 590

Луганська область

 1 091

Миколаївська область

 3 270

Одеська область

 13 789

Полтавська область

 2 345

Рівненська область

 12 554

Сумська область

 4 435

Тернопільська область

 13 767

Харківська область

 19 128

Херсонська область

 1 168

Хмельницька область

 6 188

Чернівецька область

 14 605

Черкаська область

 4 165

Чернігівська область

 4 254

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 1 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-10-2020:

Захворіли 34 159 232
Одужали 25 430 552
Померли 1 018 792

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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