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Бодіпозитив VS ідеальні тіла: D&G вразив новою стильною зйомкою

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D&G вразив крутою рекламною зйомкою - фото 1
D&G вразив крутою рекламною зйомкою

Італійський модний будинок Dolce & Gabbana опублікував у мережі рекламну кампанію, присвячену колекції весна-літо 2020. У зйомці взяли участь не лише моделі з ідеальними тілами, а й ті, хто пропагує бодіпозитив. І виглядає це все дуже круто та стильно!

Зйомка, натхненна картинами художника Пітера Пауля Рубенса, а на фотографіях позують чоловіки та жінки різної комплекції.

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Представники модного будинку зазначають, що жіночий одяг з колекції буде доступним навіть у розмірі XXL.

Раніше Dolce & Gabbana представили чоловічу колекцію осінь-зима 2020 на тижні чоловічої моди у Мілані.

Напередодні пишнотіла співачка Lizzo повністю оголилася для глянцю. У сміливому образі вона постала на сторінках журналу The Rolling Stones. Виконавиця знялася повністю оголеною з флейтою у руках. Інтимні зони зірка прикрила за допомогою правильно підібраної пози. Крім того, Lizzo знялася в прозорому боді з вишивкою, платті, халаті і спідній білизні. В інтерв'ю глянцю співачка зізналася, що страждала від критики хейтерів через свої форми. Вона навіть хотіла покинути сцену, але надихнулася прикладом інших пишнотілих жінок. Зараз Lizzo популяризує бодіпозитив і нерідко оголюється перед камерами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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