Висока мода: у Парижі на подіумі з'явився кінь (відео)

Тиждень моди у Парижі не обійшовся без екстравагантних постановок: один з модельєрів перетворив подіум у конюшню та вивів реального коня. Як це було – дивіться далі.

Чимало людей вважають себе далекими від моди, однак деякі витівки дизайнерів привертають увагу не лише зірок. Зважаючи на те, що зараз у столиці Франції проходить тиждень високої моди, то цей захід теж не обійшовся без курйозів. Модельєр Франк Сорб'є (Franck Sorbier) влаштував справді оригінальний показ: подіум нагадував конюшню, а поряд з моделями дивував публіку хлопець верхи на коні.

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Відзначимо, що модельєр завжди доволі креативно підходить до своєї роботи, адже також створює сценічні костюми для концертів, вистав та кіно.

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