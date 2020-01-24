Найкрасивіша дівчина світу приміряла "голу" сукню (18+)

Відома модель Белла Хадід знову опинилась у центрі уваги мережі через незвичайний образ на Тижні високої моди у Парижі. Дівчині дуже личать "голі" сукні відомих дизайнерів!

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 25,9 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Не винятком стала і така значна подія у світі моди, як прощальний показ Жана-Поля Готьє у рамках Тижня високої моди в Парижі. До 50-річчя кар'єри дизайнера на подіумі з'явились світові зірки в дуже відвертих образ. А Белла ще більше прикрасила цю подію, примірявши сексуальну прозору сукню майже на голе тіло.

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