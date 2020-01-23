Пишнотіла співачка Lizzo повністю оголилася для глянцю: пікантні фото (18+)

Американська виконавиця з пишними формами Lizzo роздяглася для сміливої фотосесії. Пікантні фото з'явилися на офіційній сторінці журналу The Rolling Stones.

На знімку, який потрапив на обкладинку, Lizzo позує в купальнику, а біля її ніг сидять два оголені чоловіки з букетами квітів в руках.

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Також співачка знялася повністю оголеною з флейтою в руках. Інтимні зони зірка прикрила за допомогою правильно підібраної пози. Крім того, Lizzo знялася в прозорому боді з вишивкою, платті, халаті і спідній білизні.

В інтерв'ю глянцю співачка зізналася, що страждала від критики хейтерів через свої форми. Вона навіть хотіла покинути сцену, але надихнулася прикладом інших пишнотілих жінок. Зараз Lizzo популяризує бодіпозитив і нерідко оголюється перед камерами.

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