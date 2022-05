Бо то не держава: слухайте новий хіт від ВІА "Байрактар" про росіян

ВІА "Байрактар" – автори таких хітів, як "Без руки, без ноги" та "Діарея". Вони випустили черговий актуальний трек "Ссоссе", у якому висміяли росіян.

На початку війни YouTube-канал "CringeTV" випустив кілька треків, які висвітлюють актуальну ситуацію в Україні та щодо війни, яку розв'язала росія. Ці пісні покладені на відомі мелодії.

І ще: Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR

16 травня з'явився новий хіт – "Ссоссе" який є кавером на пісню Елтона Джона "Sorry Seems To Be The Hardest Word". Трек за один день вже зібрав понад 55 000 переглядів відео на YouTube.

Слухачі у захваті та дякують виконавцям за чергову пісню: "Дякую за творчість! Наснаги та натхнення на нові творчі здобутки", "Чудова пісня, чекаємо на наступну", "То є добре, що Євробачення ми виграли, але якби то були ви з цим шедевром, то було б в багато разів приємніше. Ви молодці".

Слухайте пісню ВІА "БАЙРАКТАР" – ССОССЕ:

До теми: Боже, яке кончене! Вікторія Булітко висміяла "етіх" у новій пісні