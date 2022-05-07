Боже, яке кончене! Вікторія Булітко висміяла "етіх" у новій пісні

Українська акторка театру та кіно, співачка, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко заспівала під гітару про путіна та росіян. Слухайте веселу пісню!

Вікторія Булітко та стендаперка Наталія Гаріпова написали іронічну пісню, яка вже підкорює мережу, – "Про етіх".

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У коментарі до нової пісні вказано, що авторок надихнув блогер Олексій Дурнєв, який веде телеграм-канал з назвою "Боже, яке кончене!", де публікує відеоролики, на яких росіяни позорять самі себе.

Цією піснею авторки нагадали, що не варто шукати "хороших русскіх", адже путін та його оточення – це десятки мільйонів росіян, які підтримують російську агресію в Україні.

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