BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

Компанія BMW вже приймає замовлення на електричний кросовер iX3.

Щоправда, виробництво авто розпочнеться у 2020 році. Попередній продаж розпочнеться спочатку в Норвегії.

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Зараз норвежці можуть зарезервувати місце в черзі на покупку за 15 тисяч крон (близько 50 тисяч гривень). Прототип електрокросовера BMW iX3 був представлений навесні в Пекіні. По ньому в компанії планують запустити серійне виготовлення.

Електрокросовер побудований на платформі X3 і оснащений силовою установкою з блоком eDrive. Одного заряду BMW вистачить на 400 кілометрів. Від спеціальної високошвидкісної 150-кіловатної станції акумулятори заряджаються повністю за півгодини.

BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

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