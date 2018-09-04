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BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

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Електрокросовер побудований на платформі BMW X3 - фото 1
Електрокросовер побудований на платформі BMW X3 / theverge

Компанія BMW вже приймає замовлення на електричний кросовер iX3.

Щоправда, виробництво авто розпочнеться у 2020 році. Попередній продаж розпочнеться спочатку в Норвегії.

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Зараз норвежці можуть зарезервувати місце в черзі на покупку за 15 тисяч крон (близько 50 тисяч гривень). Прототип електрокросовера BMW iX3 був представлений навесні в Пекіні. По ньому в компанії планують запустити серійне виготовлення.

Електрокросовер побудований на платформі X3 і оснащений силовою установкою з блоком eDrive. Одного заряду BMW вистачить на 400 кілометрів. Від спеціальної високошвидкісної 150-кіловатної станції акумулятори заряджаються повністю за півгодини.

BMW приймає замовлення на неіснуюче авто - фото 274208
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто - фото 274209
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто - фото 274206
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто - фото 274204
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто - фото 274203
BMW приймає замовлення на неіснуюче авто

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Джерело: theverge
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