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BMW приймає замовлення на неіснуюче авто
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Компанія BMW вже приймає замовлення на електричний кросовер iX3.
Щоправда, виробництво авто розпочнеться у 2020 році. Попередній продаж розпочнеться спочатку в Норвегії.
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Зараз норвежці можуть зарезервувати місце в черзі на покупку за 15 тисяч крон (близько 50 тисяч гривень). Прототип електрокросовера BMW iX3 був представлений навесні в Пекіні. По ньому в компанії планують запустити серійне виготовлення.
Електрокросовер побудований на платформі X3 і оснащений силовою установкою з блоком eDrive. Одного заряду BMW вистачить на 400 кілометрів. Від спеціальної високошвидкісної 150-кіловатної станції акумулятори заряджаються повністю за півгодини.
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