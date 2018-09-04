Електрокар Pininfarina вперше показали на відео

Новинка PF0 частково з'явилася в ролику американського блогера. Це перша поява гіперкара на відео.

Блогер Supercar Blondie опублікувала на своєму YouTube-каналі ролик, в якому частково показала електричний гіперкар PF0 Automobili Pininfarina.

І ще: Позашляховик Jeep Grand Cherokee Trackhawk продемонстрував ефектний дрифт

Офіційно автомобіль представлять в березні 2019 року на автосалоні в Женеві. Першими в живу новинку вже побачили потенційні покупці.

На кадрах можна побачити тільки задню частину електрокара PF0. Під накидкою видно, що авто має спортивні форми та низьку посадку.

Потужність суперкара складе приблизно 1500 кіловат – 2000 кінських сил. До ста кілометрів на годину авто розганяється менш ніж за дві секунди, а за 12 секунд – до 300 кілометрів на годину. На одному заряді електрокар зможе проїхати 500 кілометрів.

Купити такий екземпляр зможуть далеко не всі так, як вартість топової версії складе 2,5 мільйона доларів.

Читайте також: Названі найпопулярніші кросовери 2018 року