Названі найпопулярніші кросовери 2018 року

Перше місце в рейтингу найпопулярніших кросоверів і позашляховиків на глобальному ринку утримує Toyota.

Підбито підсумки продажів в сегменті SUV світового ринку за перше півріччя 2018-го року.

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Німецький крос Volkswagen Tiguan йде другим (405 074 штук, + 16,3%), але він перевершує "японця" за динамікою у два рази, і якщо вона буде збережена, то Tiguan займе місце лідера вже в цьому році.

Volkswagen Tiguan

На третьому місці з суттєвим відставанням розміщується Honda CR-V, продажі якої за січень-червень 2018 року знизилися на 3,8%, до 338 346 одиниць. Далі йде Hyundai Tucson – 278 987 проданих машин (-3,1%).

Honda CR-V

Варто відзначити успіхи Mazda CX-5, продажі моделі в цьому році зросли на 21,9%, що дозволило японському паркетнику піднятися з 10 місця на шосте. У CX-5 є всі шанси до кінця року піднятися ще вище. Те ж саме можна сказати про Chevrolet Equinox, який за півроку збільшив обсяг на 30% – 219 600 автомобілів.

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