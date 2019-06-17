BMW більше не випускатиме суперкари

Суперкарів від BMW більше не буде

Глава підрозділу M баварської марки Маркус Флаш заявив, що BMW більше не випускатиме суперкари, тому що цю роль в модельному ряду вже успішно виконує довгоочікуваний М8.

Погані новини для фанатів BMW, які чекають від баварців появи в модельному ряду справжнього, хардкорного суперкара, який зміг би скласти конкуренцію Ferrari і Lamborghini – на зразок М1. Глава підрозділу BMW М Маркус Флаш в інтерв'ю австралійському виданню Which Car розповів, що повноцінний суперкар у марки вже є – це M8.

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За словами Флаша, на сьогодні M8 – найшвидша модель BMW на трасі Нюрбургринга в історії марки. І навіть назвав M8 вбивцею Porsche 911 Turbo! Також він зазначив, що М8 ні в якому разі не можна вважати лише дводверною версією седана М5, адже це зовсім інший автомобіль: у купе на 24 міліметри нижчий центр ваги, жорсткіший кузов і відточена керованість.

За словами Маркуса, навіть заводські випробувачі BMW були серйозно вражені тим, наскільки характер M8 відрізняється від M5.

Нагадаємо, M8 оснащується 4,4-літровим бітурбомотором V8 потужністю 600 кінських сил (625 – у виконанні Competition). Купе BMW M8 розганяється до "сотні" за 3,3 секунди (Competition – за 3,2). Кабріолетам на це потрібно 3,4 і 3,3 секунди відповідно. Максимальна швидкість обмежена 250 км/год (305 – з пакетом M Driver's Package).

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