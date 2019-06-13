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У BMW показали, як виглядатиме новинка 8 Series

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Повністю новинку розсекретять на спеціальному заході - фото 1
Повністю новинку розсекретять на спеціальному заході

У розпорядженні видання Auto Express виявилися перші фотографії нової моделі сімейства 8 Series – чотиридверної 8 Series Gran Coupe. Автомобіль розсекретять в кінці червня на спеціальному заході в виставковому центрі BMW Welt.

Новий варіант "вісімки" буде відрізнятися від купе не тільки двома додатковими дверима, але і подовженою колісною базою. Це дозволить розширити простір на задньому ряді та зробити багажний відсік більшим.

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На опублікованих фотографіях не видно, скільки посадкових місць буде в автомобілі, проте не виключено, що компанія запропонує як тримісний диван, так і два роздільних крісла на вибір.

BMW 8 серії покажуть наприкінці червня - фото 334049
Під капотом будуть ховатися 530 'конячок' - фото 334048

Технічна начинка новинки виявиться точно такий же, як і у купе. Gran Coupe отримає модульну платформу, повнокероване шасі, адаптивну підвіску, а також модифікації з 530-сильним бензиновим мотором V8 об'ємом 4,4 літра і 320-сильним трилітровим дизелем. Коробка – восьмидіапазонний "автомат" Steptronic.

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Джерело: autoexpress
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