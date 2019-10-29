Блогери оцінили якість звучання нових AirPods Pro

Компанія Apple без презентацій і окремих заходів оголосила про випуск навушників AirPods Pro. Поставки новинки у США почнуться тільки 30 жовтня, але західні блогери і журналісти вже отримали пристрої у своє розпорядження. Разом з цим в мережі почали з'являтися перші огляди та відгуки.

Серед перших відео про нові AirPods Pro опублікував YouTube-блогер Маркес Браунлі (MKBHD). Він зазначає, що функція активного шумозаглушення дійсно працює та непогано заглушає навколишні шуми.

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При активації "прозорого" режиму Transparency Mode, доступного через центр управління на iPhone або iPad, навушники починають пропускати повністю всі звуки, дозволяючи в них вільно спілкуватися. Використання силіконових вкладишів різних розмірів блогер назвав великим плюсом: AirPods Pro більше не випадають з вух, як було зі звичайними AirPods.

За словами Маркеса, якість звучання помітно покращилася в порівнянні з попередніми версіями. Особливо це відчувається при активації функції шумозаглушення. Без неї звук просто непоганий.

Цікаво, що при під'єднанні навушників до iOS-пристрою в налаштуваннях останнього можна знайти функцію допомоги у виборі насадки оптимального розміру для кожного вуха. Для цього відтворюється спеціальний запис, а мікрофони всередині навушників аналізують її звучання.

Сафван Ахмедмія з YouTube-каналу SuperSaf TV також поділився своїми враженнями про новинку. Він теж зазначив комфортнішу та впевненішу посадку навушників у вухах в порівнянні з попередніми версіями. Блогер підтвердив і поліпшення якості звучання на тлі звичайних AirPods.

Нагадаємо, що новинка у США коштуватиме 249 доларів. Якою буде остаточна ціна в Україні – поки невідомо!

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