Дональд Трамп розкритикував Тіма Кука за незручний iPhone 11

Президент США Дональд Трамп є затятим шанувальником техніки Apple, і йому стало незрозуміло, чому раптово iPhone 11 став таким незручним. Зміни в новому смартфоні настільки обурили президента, що він навіть висловився про своє невдоволення в Twitter.

Так, Дональд Трамп у соціальній мережі Twitter звернувся до генерального директора американської корпорації Apple Тіма Куку з претензіями: "Кнопка на iPhone була набагато кращою, ніж Swipe", – йдеться у повідомлені.

І ще: Трамп знову осоромився в Twitter

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

У коментарях до допису багато користувачів мережі підтримали думку Трампа. Сам твіт зібрав понад 120 тисяч лайків і майже 21 тисяч ретвітів, тому в певних колах Трамп знову породить дискусію про розвиток ергономіки Apple.

У 2017 році Apple перейшла в новий цикл дизайну iPhone: разом з iPhone X Apple вирішила відмовитися від кнопки звичної кнопки Home з Touch ID на користь жестового управління Swipe.

Читайте також: Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом