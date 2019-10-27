Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Дональд Трамп розкритикував Тіма Кука за незручний iPhone 11

  • 18
Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / reuters

Президент США Дональд Трамп є затятим шанувальником техніки Apple, і йому стало незрозуміло, чому раптово iPhone 11 став таким незручним. Зміни в новому смартфоні настільки обурили президента, що він навіть висловився про своє невдоволення в Twitter.

Так, Дональд Трамп у соціальній мережі Twitter звернувся до генерального директора американської корпорації Apple Тіма Куку з претензіями: "Кнопка на iPhone була набагато кращою, ніж Swipe", – йдеться у повідомлені.

І ще: Трамп знову осоромився в Twitter

У коментарях до допису багато користувачів мережі підтримали думку Трампа. Сам твіт зібрав понад 120 тисяч лайків і майже 21 тисяч ретвітів, тому в певних колах Трамп знову породить дискусію про розвиток ергономіки Apple.

У 2017 році Apple перейшла в новий цикл дизайну iPhone: разом з iPhone X Apple вирішила відмовитися від кнопки звичної кнопки Home з Touch ID на користь жестового управління Swipe.

Читайте також: Арнольд Шварценегер показав чохол для iPhone 11 з власним популярним мемом

Джерело: businessinsider
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • 21 жовтня, 14:30
  • 17971
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 25 жовтня, 18:29
  • 3944
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1847330
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл