Що значить буква "i" в словах iPod, iPhone та iPad?

Немає у світі людини, яка ніколи не чула про iPod, iPhone і iPad. Ці слова у всіх на слуху, але що ховається за літерою "i" в назві цих брендів?

Все почалося в 1997 році, коли Стів Джобс повернувся в Apple. Компанія переживала не найкращі часи. Джобс скорочував продукти і співробітників, намагаючись відновити правильний фокус. В результаті асортимент комп'ютерів скоротили до 4 моделей: двох настільних Mac і двох ноутбуків.

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Як завжди, Джобс взяв на себе творче лідерство, почавши підбирати назви, і врешті-решт він придумав MacMan. На щастя, він був не єдиним, хто брав участь в цьому процесі. Кен Сегалл, що прийшов в Apple з NeXT разом зі Стівом Джобсом і інші співробітники були шоковані, почувши цю назву. Їм довелося наводити безліч аргументів, щоб змінити назву і в підсумку Стів разом зі своїми колегами вибрали іншу назву: iMac.

Macintosh

"IMac – це повноцінний Macintosh, який може багато чого. Але, перш за все, він виведе вас в інтернет через 10 хвилин, навіть якщо ви ніколи раніше не користувалися комп'ютером..."

Таким чином, буква "i" означає ні що інше, як інтернет, який був найважливішою з нових функцій iMac. Назва виявилася класною: вона проста, очевидна, вона вписувалася в ідеї Apple "Think Different". Крім цього для Apple важливі такі принципи, як індивідуальність (individual), навчання (instruct), інформування (inform) і натхнення (inspire). Це основні цінності Apple, закладені в назвах нинішніх iPod, iPhone і iPad.

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