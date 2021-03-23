Блогер зняв вражаючі кадри виверження вулкана Фаградалсфьяль в Ісландії: відео з дрона

Тревел-блогер Бьорн Стейнбекк за допомогою дрона зняв виверження вулкана Фаградалсфьяль, яке почалося на ісландському острові Рейкьянес 19 березня. Ці кадри просто приголомшують.

Вулкан розташований приблизно за 40 кілометрів від Рейк'явіка, столиці Ісландії. Останній раз його виверження відбувалося понад 800 років тому. "Після прольоту над вулканом і зйомок потоку лави я не думав, що знову побачу свій дрон. Однак мені вдалося його посадити, і він все ще працює", – розповів Стейнбекк.

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За даними метеобюро, виверження відбувалося через тріщину довжиною близько 500-700 метрів, лава розливалася в межах 1 кілометра. Стейнбекк не має наміру зупинятися на цих роликах і планує найближчими днями зняти ще більше відео. У них він хоче "просунутися трохи далі" і наблизитися до вершини вулкана.

На своєму сайті блогер зізнався, що більшу частину дорослого життя він був бізнесменом, але одного разу вирішив знайти заняття, яке "заспокоїть душу і тіло". Тоді він почав експериментувати, знімаючи на дрон.

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