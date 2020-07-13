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Хлопець знайшов на другому поверсі свого будинку потаємне житло: шокуючі фото

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Хлопець знайшов на другому поверсі свого будинку потаємне житло: шокуючі фото - фото 1

Користувач ресурсу Reddit під ніком Mr Griff поділився неймовірною історією, яка сталася з ним на початку липня. Хлопець виявив на горищі свого двоповерхового будинку таємне житло. Фотографії покинутої будівлі він опублікував у мережі.

Судячи з фото, у приміщеннях стіни обклеєні шпалерами у квіточку. Є окрема ванна кімната і повністю функціональні вікна. Mr Griff показав фотографії фасаду будинку і інтер'єру, щоб інші користувачі могли зрозуміти, як заховані приміщення могли поміститися на його горищі.

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За словами юзера, перший поверх його будинку виконував функцію магазину, а на другому жили власники торгової точки. Пізніше будівлю перетворили у церкву, і тоді будівельники вирішили залишити другий поверх недоторканим, просто добудувавши приміщення навколо нього.

"Не знаю, що буду робити із захованим будинком. Але сантехніку і проводку необхідно міняти", – написав він.

Хлопець знайшов на другому поверсі свого будинку потаємне житло: шокуючі фото - фото 415471

Хлопець знайшов на другому поверсі свого будинку потаємне житло: шокуючі фото - фото 415473

Хлопець знайшов на другому поверсі свого будинку потаємне житло: шокуючі фото - фото 415474

Хлопець знайшов на другому поверсі свого будинку потаємне житло: шокуючі фото - фото 415475

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Джерело: reddit
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