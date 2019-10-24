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Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома
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Американський техноблогер Майкл Рівз постійно конструює експериментальних роботів – він навчив пилосос матюкатися і зібрав мікрохвильовку, що працює від крику. Новим проєктом став Twitter-бот, за допомогою якого блогер облаштував свою кімнату з нуля. Дивіться, що з цього вийшло.
10 жовтня Рівз попросив підписників допомогти йому облаштувати кімнату, в яку він недавно переїхав. Для цього він написав Twitter-бота і запропонував користувачам надіслати посилання на вподобані ними товари з Amazon. Впродовж доби кожні 15 хвилин бот купував річ, вартість якої не перевищувала 25 доларів, із посилання що отримало найбільше лайків.
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Рівз пообіцяв не перевіряти, що вибрали підписники, до тих пір, поки кур'єр Amazon не доставить усі товари. Всього блогеру прийшло 95 посилок – в кожній лежала записка з твітом користувача, який запропонував купити річ.
Найдивніші товари,
які обрали користувачі Twitter:
- банка з сечею койота;
- мішок картоплі;
- три видання Біблії;
- постер з будовою чоловічої статевої системи;
- подушки у формі батонів;
- постільна білизна з Minecraft;
- штори з My Little Pony;
- блискуча наволочка з Ніколасом Кейджем;
- десяток банок з консервованими бобами;
- книга "Картинки, на які не можна мастурбувати".
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