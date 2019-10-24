Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома

Американський техноблогер Майкл Рівз постійно конструює експериментальних роботів – він навчив пилосос матюкатися і зібрав мікрохвильовку, що працює від крику. Новим проєктом став Twitter-бот, за допомогою якого блогер облаштував свою кімнату з нуля. Дивіться, що з цього вийшло.

10 жовтня Рівз попросив підписників допомогти йому облаштувати кімнату, в яку він недавно переїхав. Для цього він написав Twitter-бота і запропонував користувачам надіслати посилання на вподобані ними товари з Amazon. Впродовж доби кожні 15 хвилин бот купував річ, вартість якої не перевищувала 25 доларів, із посилання що отримало найбільше лайків.

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Рівз пообіцяв не перевіряти, що вибрали підписники, до тих пір, поки кур'єр Amazon не доставить усі товари. Всього блогеру прийшло 95 посилок – в кожній лежала записка з твітом користувача, який запропонував купити річ.

Найдивніші товари,

які обрали користувачі Twitter:

банка з сечею койота;

мішок картоплі;

три видання Біблії;

постер з будовою чоловічої статевої системи;

подушки у формі батонів;

постільна білизна з Minecraft;

штори з My Little Pony;

блискуча наволочка з Ніколасом Кейджем;

десяток банок з консервованими бобами;

книга "Картинки, на які не можна мастурбувати".

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