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Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома

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Кімната, яку облаштував бот - фото 1
Кімната, яку облаштував бот

Американський техноблогер Майкл Рівз постійно конструює експериментальних роботів – він навчив пилосос матюкатися і зібрав мікрохвильовку, що працює від крику. Новим проєктом став Twitter-бот, за допомогою якого блогер облаштував свою кімнату з нуля. Дивіться, що з цього вийшло.

10 жовтня Рівз попросив підписників допомогти йому облаштувати кімнату, в яку він недавно переїхав. Для цього він написав Twitter-бота і запропонував користувачам надіслати посилання на вподобані ними товари з Amazon. Впродовж доби кожні 15 хвилин бот купував річ, вартість якої не перевищувала 25 доларів, із посилання що отримало найбільше лайків.

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Рівз пообіцяв не перевіряти, що вибрали підписники, до тих пір, поки кур'єр Amazon не доставить усі товари. Всього блогеру прийшло 95 посилок – в кожній лежала записка з твітом користувача, який запропонував купити річ.

Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома - фото 363645

Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома - фото 363640

Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома - фото 363641

Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома - фото 363642

Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома - фото 363643

Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома - фото 363644

Блогер облаштував кімнату за допомогою бота, який здійснював покупки без його відома - фото 363646

Найдивніші товари,
які обрали користувачі Twitter:

  • банка з сечею койота;
  • мішок картоплі;
  • три видання Біблії;
  • постер з будовою чоловічої статевої системи;
  • подушки у формі батонів;
  • постільна білизна з Minecraft;
  • штори з My Little Pony;
  • блискуча наволочка з Ніколасом Кейджем;
  • десяток банок з консервованими бобами;
  • книга "Картинки, на які не можна мастурбувати".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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