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Дитина-примара: американку шокувала дивна знахідка в ліжечку сина (моторошне фото)
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Молода мама з Іллінойсу (США) Маріза Елізабет побачила на екрані відеоняні, що в ліжечку її маленького сина є хтось ще. Звідти на жінку дивилося обличчя "дитини-примари". Незвичайною історією вона поділилася на своїй сторінці в Facebook.
Шокована американка хотіла пробратися в кімнату до малюка з ліхтариком, але не могла поворухнутися від страху. "Вночі я була впевнена, що в ліжечку з моїм сином лежала дитина-примара. Я так злякалася, що майже не спала. Навіть намагалася прокрастися туди з ліхтариком", – написала вона.
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Однак згодом з'ясувати, що це було насправді. Так, коли жінка зайшла в кімнату, то замість примари побачила на матраці наклейку з дитячим обличчям. Маріза розповіла, що напередодні її чоловік-недотепа просто забув одягнути наматрацник, коли міняв простирадла.
Допис американки швидко став вірусним, набравши понад 500 тисяч лайків і 300 тисяч репостів.
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