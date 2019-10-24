Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя

Юний американець вирішив встановити рекорд з поїдання бургера з десятьма котлетами. Хлопець дуже старався перевершити всіх, але чемпіоном так і не став. Зате – прославився в мережі.

Хлопець на ім'я Блейк Рейнольдс пішов у популярний фастфуд в Техасі під назвою Whataburger, щоб побити існуючий рекорд з поїдання величезного бургера. Американець замовив собі бургер з десятьма котлетами, і таки апетит привернув увагу решти відвідувачів. Друг майбутнього рекордсмена епічно зняв усе на камеру, і саме йому Блейк зобов'язаний своєю популярністю.

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У відео є все: майстерно зняті великі плани глядачів, вітання від персоналу і скажені очі самого винуватця торжества. Рейнольдс зізнався, що намагався побити рекорд закладу, хоча представник фастфуду не підтвердив, що йому це вдалося. Втім, це вже не так важливо, адже він став героєм мережі. У такого видовищного відео не було шансів не стати мемом! Дивіться самі:

Увагу користувачів мережі привернув не тільки сам рекордсмен, але і глядачі рекорду. Зокрема – хлопець у червоній кепці, який витирає Блейку рот та підбадьорює його.

Своїм епічним поїданням бургера американець вбив відразу кількох зайців: став мемом, а також зробив непогану рекламу для закладу.

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