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Благовіщення Пресвятої Богородиці 2019: народні прикмети і звичаї

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Благовіщення Пресвятої Богородиці 2019: народні прикмети і звичаї - фото 1

Благовіщення Пресвятої Богородиці У 2019 році віряни будуть відзначати у неділю, 7 квітня. Дізнайтеся, які є народні прикмети та звичаї у цей день.

Благовіщення завжди відзначають за 9 місяців до Різдва Христового, тому 7 квітня у православному християнському календарі зазначено свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Віряни у цей день згадують добру звістку від архангела Гавриїла. Марія дізналася, що попри свою непорочність, вона народить Спасителя.

І ще: Коли Благовіщення в 2019 році: дата свята і традиції в Україні

Прикмети у день Благовіщення:

  • Якщо на Благовіщення дощ – це до рибного улову протягом всього року, а також до хорошого врожаю жита й грибів.
  • Якщо на Благовіщення дуже спекотно, то Великдень буде холодним.
  • Якщо на Благовіщення ясна погода зранку – буде рання весна, вдень – середня, ввечері – пізня.
  • Якщо на Благовіщення лежить сніг – не буде врожаю.
  • Якщо на Благовіщення у небі немає ластівок, то весна буде холодною.
  • Як Благовіщення проведеш – такий рік і буде.
  • Яка погода на Благовіщення, то така буде і на Великдень.
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2019: народні прикмети і звичаї - фото 319271

Звичаї у день Благовіщення:

  • Не можна працювати. Це також стосується і рукоділля, роботи з технікою, будівництва тощо. У великі релігійні свята особливо заборонена фізична праця.
  • Не починайте нові справи. У цей час не варто розпочинати нові проекти, адже все може обернутися тотальною невдачею.
  • Заведено випускати птахів на волю. Благовіщення вважають днем свободи, а птахи символізують цю свободу, тому, за традицією, у цей день відкривають клітки та випускають птахів.
  • Розпалюйте багаття. Цей ритуал скерований на те, щоб призвати теплу весну. Також можуть водити хороводи біля багаття. Вогонь – оберіг від злих духів та хвороб.
  • Заготуйте сіль. Цікава традиція, сенс якої полягає у тому, щоб прогріти/просмажити на пательні сіль, яка в цей день стає цілющою. Збереження вдома такої солі допомагає оминути всі негаразди, сварки тощо. Сіль вбирає негатив у себе. За рік такий мішечок із сіллю потрібно спалити у вогні.
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2019: народні прикмети і звичаї - фото 319272

До теми: Привітання з Благовіщенням в картинках: гарні відкритки і листівки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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