Благовіщення Пресвятої Богородиці 2019: народні прикмети і звичаї

Благовіщення Пресвятої Богородиці У 2019 році віряни будуть відзначати у неділю, 7 квітня. Дізнайтеся, які є народні прикмети та звичаї у цей день.

Благовіщення завжди відзначають за 9 місяців до Різдва Христового, тому 7 квітня у православному християнському календарі зазначено свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Віряни у цей день згадують добру звістку від архангела Гавриїла. Марія дізналася, що попри свою непорочність, вона народить Спасителя.

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Прикмети у день Благовіщення:

Якщо на Благовіщення дощ – це до рибного улову протягом всього року, а також до хорошого врожаю жита й грибів.

Якщо на Благовіщення дуже спекотно, то Великдень буде холодним.

Якщо на Благовіщення ясна погода зранку – буде рання весна, вдень – середня, ввечері – пізня.

Якщо на Благовіщення лежить сніг – не буде врожаю.

Якщо на Благовіщення у небі немає ластівок, то весна буде холодною.

Як Благовіщення проведеш – такий рік і буде.

Яка погода на Благовіщення, то така буде і на Великдень.

Звичаї у день Благовіщення:

Не можна працювати . Це також стосується і рукоділля, роботи з технікою, будівництва тощо. У великі релігійні свята особливо заборонена фізична праця.

. Це також стосується і рукоділля, роботи з технікою, будівництва тощо. У великі релігійні свята особливо заборонена фізична праця. Не починайте нові справи . У цей час не варто розпочинати нові проекти, адже все може обернутися тотальною невдачею.

. У цей час не варто розпочинати нові проекти, адже все може обернутися тотальною невдачею. Заведено випускати птахів на волю. Благовіщення вважають днем свободи, а птахи символізують цю свободу, тому, за традицією, у цей день відкривають клітки та випускають птахів.

Благовіщення вважають днем свободи, а птахи символізують цю свободу, тому, за традицією, у цей день відкривають клітки та випускають птахів. Розпалюйте багаття. Цей ритуал скерований на те, щоб призвати теплу весну. Також можуть водити хороводи біля багаття. Вогонь – оберіг від злих духів та хвороб.

Цей ритуал скерований на те, щоб призвати теплу весну. Також можуть водити хороводи біля багаття. Вогонь – оберіг від злих духів та хвороб. Заготуйте сіль. Цікава традиція, сенс якої полягає у тому, щоб прогріти/просмажити на пательні сіль, яка в цей день стає цілющою. Збереження вдома такої солі допомагає оминути всі негаразди, сварки тощо. Сіль вбирає негатив у себе. За рік такий мішечок із сіллю потрібно спалити у вогні.

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