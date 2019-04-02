Коли Благовіщення в 2019 році: дата свята і традиції в Україні

Благовіщення 2019 – це одне з найголовніших свят року. Саме в цей день Діва Марія отримала звістку про те, що народить Сина Божого. При цьому дата Благовіщення завжди незмінна: дізнайтеся, коли ми святкуватимемо цьогоріч!

Християни відзначають Благовіщення за 9 місяців до Різдва Христового. Така традиція з'явилася в 560 році за наказом імператора Юстиніана, і відтоді дата свята не змінювалася.

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Отож, щороку Благовіщення випадає на 25 березня за юліанським календарем, а отже – 7 квітня за григоріанським. У 2019 році Україна відзначає це свято в неділю.

Історія свята Благовіщення

Марія з міста Назарет була звичайною дівчиною. До 14 років її виховували при храмі, а у віці, коли їй належало виходити заміж, вона вибрала свою долю і дала обіцянку Богу, що збереже свою вірність і назавжди залишиться Дівою.

Відтак, священнослужителі передали Марію в будинок її родича, 80-річного старця Йосипа, з яким її і заручили. Там Діва вела звичне життя протягом чотирьох місяців, після чого отримала звістку від Архангела Гавриїла. Саме він сповістив їй про зачаття Ісуса. День, коли Діва Марія дізналася про те, що скоро стане Матір'ю Божою, став найважливішою подією в житті християн та отримав назву Благовіщення.

Цікаво знати. Відзначати Благовіщення церква почала в середині IV століття після того, як Різдво Христове стало самостійним святом. Дату святкування Благовіщення визначили, вирахувавши дев'ять місяців від Різдва. Дата пояснюється ще й тим, що, спираючись на Старий Завіт, Бог створив людину 25 березня.

Традиції на Благовіщення в Україні

Зрозуміло, що на Благовіщення, як і на інші великі релігійні свята, не можна працювати. Під особливою забороною будь-яке рукоділля, робота з технікою та будівництво.

Вважається, що у цей день не варто починати нові справи. "Навіть птах не в'є свого гнізда" – кажуть в народі. Починання може обернутися неприємними наслідками, невдачею або навіть нещастям.

За народною традицією, Благовіщення є днем ​​свободи. Здавна в Україні на це свято було прийнято випускати птахів на волю, адже птах символізує ангела, який приніс благу звістку Марії.

Раніше також існувала традиція "гріти весну" – розпалювали багаття та водити навколо нього хороводи, закликаючи весну. Цей вогонь вважався оберегом від злих духів і хвороб.

Однією з найцікавіших традицій Благовіщення є заготівля солі. Сіль, прогріта або просмажена на сковороді, саме в цей день набуває цілющих властивостей. Таку сіль поміщають у мішечок і ховають у домі, подалі від очей.

Протягом року ця сіль вбиратиме в себе всі негаразди, сварки, негативні емоції мешканців цього будинку. А на Благовіщення-2019 мішечок із сіллю потрібно буде спалити на багатті або в печі, знищуючи таким чином нещастя і погані спогади минулого року.

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