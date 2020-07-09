Birthday Party: Каньє Вест розповів про свою передвиборну кампанію

4 липня, у День незалежності США, репер Каньє Вест заявив про наміри балотуватися на пост президента. 8 липня американський Forbes опублікував ексклюзивне інтерв'ю з Каньє, в якому він розповів подробиці своєї політичної програми.

І хоча звучить все це як жарт, здається, Каньє Вест налаштований серйозно.

Це цікаво: Політик Іспанії сходив у душ під час онлайн-конференції з увімкнутою камерою: епічне відео

Усе, що я роблю в цьому житті, я роблю, щоб перемогти, – говорить Вест.

До вашої уваги кілька цікавих фактів

1. Партія Каньє Веста називатиметься Birthday Party, тому що, коли він переможе, "у всіх буде день народження".

2. На вибори він йде разом з Мішель Тідбал, проповідником з Вайомінгу, – це потенційний віце-президент.

3. У разі перемоги репер має намір запропонувати Ілону Маску очолити NASA і займатися космічною програмою США.

4. Слоган його політичної кампанії – YES!

5. Дональда Трампа він більше не підтримує. "Я знімаю червону кепку (MAGA – Make America Great Again)", – говорить Каньє.

6. Свого потенційного конкурента Джо Байдена Вест вважає "пересічним". "Джо Байден? Ну я вас благаю. Розумієте, Обама – особливий. Трамп – особливий. Каньє Вест – особливий. Америка потребує особливих людей, які поведуть за собою. Білл Клінтон? Особливий. Джо Байден – не дуже".

Так може виглядати перша леді та президент США

7. Зовнішню політику він поки не обдумував і зосереджений у першу чергу на те, щоб захищати американців.

8. Ще він дотримується руху "на захист життя" і виступає проти абортів, пояснюючи це релігійними переконаннями і словами Біблії.

9. Ідею загальної вакцинації він теж заперечує (він вважає, що вакцини – "мітка звіра").

До речі, як стверджує сам Вест, в лютому він перехворів на коронавірус, але на його світогляд це не вплинуло. Репер впевнений, що треба просто молитися. "Це все про Бога. Нам треба припинити робити те, що зводить Бога з розуму".

10. Свою модель управління Каньє Вест планує будувати на прикладі Ваканди – вигаданої держави з супергеройського фільму Marvel "Чорна Пантера".

11. І ще він хоче, щоб в школи Америки повернулася молитва. Відсутність Бога і молитов у школах, на його думку, провокує вбивства і вживання наркотиків.

Та й таке ;)

Читайте також: Бразильський політик прославився в мережі через рожеві трусики (відео)