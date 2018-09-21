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Біля узбережжя США знайшли легендарний корабель капітана Кука
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Археологи з Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) оголосили про ймовірне виявлення уламків корабля "Індевор", першого корабля британського першовідкривача капітана Джеймса Кука.
Саме на цьому кораблі Кук здійснив свою першу навколосвітню плавання в 1768 – 1772 роках.
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"RIMAP спільно з Австралійським національним морським музеєм визначила ймовірне місце в гавані Ньюпорт, в якому може бути "Індевор", – йдеться в заяві археологів.
На їхню думку, після навколосвітньої подорожі "Індевор" був перейменований в "Лорда Сандвіча" і став судном для перевезення військ. Під час Війни за незалежність США він був потоплений британським флотом біля гавані Ньюпорта. Спочатку було визначено 13 можливих місць затоплення "Індeвopa". Після 25-річного археологічного дослідження цього району, вчені змогли заявити, що кораблем "Лорд Сендвіч" можуть бути "один або два" об'єкта.
В організації зазначили, що в 2018 році виповнюється 250 років з дати початку експедиції Кука, коли британський першовідкривач покинув Англію і відправився до берегів Нової Зеландії і Австралії.
Але потрібно багато часу, щоб точно встановити ідентичність уламків. Детальна робота повинна бути виконана під час запланованих розкопок цього району в 2019 році.
"Після розкопок потрібно буде зробити відбір проб, тестування типу дерева та інші аналізи, які можуть не дати остаточну відповідь ще 18 місяців", – зізнаються вчені.
Корабель "Індевор" з'явився на світ в 1764 році. Він був побудований в доках приморського містечка Уїтбі для перевезення вугілля та називався "Граф Пемброк". Корабель належав до розряду "кет-білт" – суден з прямим широким носом. У документах першого плавання Джеймса Кука "Індевор" незмінно називають барком.
Існувало кілька версій долі барка після навколосвітньої подорожі. За однією – парусник закінчив свої дні на Темзі. Згідно з іншою версією, корабель після кругосвітнього плавання продали французу-торговцю, перейменувавши його в La Liberte. Француз, в свою чергу, переправив його в Північну Америку, щоб використовувати як китобійне судно. Третя версія, про корабля "Лорд Сендвіч", судячи з усього є правдивою.
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