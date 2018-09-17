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Дослідники знайшли найдавнішу у світі броварню

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Дослідники змогли відтворити доісторичний напій - фото 1
Дослідники змогли відтворити доісторичний напій / bbc

В Ізраїлі дослідники знайшли найстарішу пивоварню у світі з залишками 13000-літнього пива.

Раніше вважали, що пиво почали варити 5 тис. років тому. Тож останнє відкриття може кардинально змінити історію пива.

І ще: На честь героя Гри престолів створять пиво

Знахідки у доісторичній печері біля Хайфи вказують на те, що пиво не було побічним продуктом при виготовленні хліба. Його тут варили цілеспрямовано. Сліди знайшли в кам'яних ступах глибиною до 60 см. Їх висікли в підлозі печери і використовували для того, щоб зберігати, подрібнювати і готувати різні види рослин. Вчені кажуть, що давнє вариво більше схоже на кашу, аніж на сучасне пиво.

В Ізраїлі дослідники знайшли найстарішу пивоварню - фото 276511
В Ізраїлі дослідники знайшли найстарішу пивоварню
В Ізраїлі дослідники знайшли найстарішу пивоварню - фото 276510
В Ізраїлі дослідники знайшли найстарішу пивоварню

Дослідники змогли відтворити доісторичний напій і порівняти зі слідами, які вони знайшли. Вони пророщувли зерно, щоб виготовити солод, нагрівали сусло і там доводили до бродіння за допомогою диких дріжджів. Старовинна випивка робилася шляхом бродіння, але, ймовірно, була слабша за сучасне пиво.

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Джерело: bbc
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