Археологи знайшли в Єгипті залишки села, яке старше, ніж піраміди

Єгипетські археологи виявили справжній скарб в дельті Нілу: залишки стародавнього села, якому близько 7 тисяч років. Це одна з найдавніших знахідок в регіоні, вона старша за піраміди в Гізі на 2500 років.

При проведенні розкопок в районі Телль ель-Самара провінції Дакахлія на півночі Єгипту були виявлені залишки будівель і сховищ, в яких знайдені сліди рослин і кісток тварин, а також кам'яні знаряддя і кераміка. Це свідчить про ведення господарства древніми мешканцями цього села.

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Ці відкриття відкривають можливість ідентифікувати і дізнатися більше про доісторичні громади, які займали дельту Нілу за тисячі років до того, як легендарний правитель Менес об'єднав верхній і нижній Єгипет і заснував першу династію фараонів.

Залишки стародавнього села, якому близько 7 тисяч років

Аналіз біологічного матеріалу, який був виявлений, надасть нам більш чітке уявлення про перші громади, які оселилися в дельті Нілу, а також про походження сільського господарства в Єгипті, – сказала Надя Хедр з єгипетського міністерства старожитностей.

Дослідники вважають, що практика ведення сільського господарства в селі могла сильно залежати від дощу. Це могло б допомогти пролити світло на розвиток зрошуваного землеробства, яке пізніше практикувалося в дельті Нілу протягом тисячі років.

Розкопки на ділянці будуть завершені в наступному сезоні, а потім піде повний аналіз відкриттів.

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