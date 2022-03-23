Біля Національного театру у Празі виклали слово "ДЕТИ" на знак солідарності з Маріуполем

Кілька днів тому російські військові скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі. Там від обстрілів переховувалися сотні людей. На знак солідарності навпроти Національного театру у Празі виклали слово "ДЕТИ".

Зауважимо, що таке ж слово було написане з обох боків Драмтеатру у Маріуполі. Але, як свідчить практика, саме по таких об'єктах окупанти б'ють у першу чергу. Біля театру у Празі цей напис виклали зі свічок, розповідає журналіст Ерік Табері.

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Організатори акції переслідували відразу дві мети:

підтримати маріупольців

звернутися до чеських політичних лідерів із закликом зберегти місто Маріуполь.

Руїни маріупольського театру, під якими досі перебувають люди, є символом жорстокості і нещадності агресії російських військ, – кажуть організатори акції.

Many Czech theatres have written a sign in front of the building: Children. Moving. There should be similar signs at theatres all over Europe. #SaveMariupol pic.twitter.com/yukGhrMbam — Erik Tabery (@etabery) March 22, 2022

Зазначимо, що доля більшості людей, які перебували у Драмтеатрі у Маріуполі, коли на нього скинули бомби, досі невідома. Через постійні обстріли у місті розібрати завали театру просто неможливо.

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