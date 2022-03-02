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Як фіксувати військові злочини Росії для суду у Гаазі: пам'ятка для кожного українця
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У ці дні усі ми разом можемо допомогти Україні зібрати докази цинічного вторгнення Росії на наші землі. Пам'ятку, як правильно фіксувати злочини окупантів проти цивільного населення, повинен знати кожен українець.
В Україні створили чат-бот TRIBUNAL.UA у Telegram, що допомагає фіксувати військові злочини російських військ. Усі матеріали спрямують у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі для у майбутнього трибуналу над керівництвом Росії.
До теми: Як притягти Росію до відповідальності в Гаазі: інструкція для кожного українця
Зараз кожен українець є свідком війни. Усі випадки скоєння злочину мають бути зафіксовані та використані у юридичній площині на міжнародній арені для того, щоб побачити Володимира Путіна у Гаазі, – розповіли автори бота.
Як правильно зафіксувати злочин російських окупантів на камеру
- Зніміть власне обличчя, назвіть своє прізвище, ім'я та по-батькові, дату, час та точне місце зйомки (геолокація).
- Свідчення поранених та постраждалих із зазначенням усіх їхніх особистих даних (ПІБ, дата народження, контактні дані).
- Деталі пошкодження майна (будівлі, транспортні засоби, інше майно).
- Деталі ворога (техніка, зброя ворога, пересування, особисті дані).
Що саме потрібно фіксувати
- Докази вбивства та насильства щодо цивільних чи військових осіб (вбивства, тортури, утримання в заручниках або в полоні).
- Докази використання зброї та військової техніки Росії (обстріл зі стрілецької зброї, артилерії або з повітря, використання вогнепальної зброї, пересування та застосування військової техніки).
- Докази пограбування, заволодіння та руйнування майна громадянського суспільства та держави.
- Персональні дані ворога (документи, паспорти, позивні та псевдоніми, розпізнавальні знаки).
Кому здебільшого корисна ця інструкція
Насамперед ці знання знадобляться тим, хто записався у територіальну оборону свого міста чи області. Ці люди постійно перебувають на вулицях. Разом з тим, інструкцією може скористатися будь-хто, маючи в руках смартфон із камерою і будучи свідком військового злочину Росії.
Важливо! Особиста безпека – на першому місці. Бажання задокументувати злочин російських військових не повинне її перемагати! Знімайте лише тоді, коли вам нічого не загрожує!
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