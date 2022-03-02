Як фіксувати військові злочини Росії для суду у Гаазі: пам'ятка для кожного українця

У ці дні усі ми разом можемо допомогти Україні зібрати докази цинічного вторгнення Росії на наші землі. Пам'ятку, як правильно фіксувати злочини окупантів проти цивільного населення, повинен знати кожен українець.

В Україні створили чат-бот TRIBUNAL.UA у Telegram, що допомагає фіксувати військові злочини російських військ. Усі матеріали спрямують у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі для у майбутнього трибуналу над керівництвом Росії.

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Зараз кожен українець є свідком війни. Усі випадки скоєння злочину мають бути зафіксовані та використані у юридичній площині на міжнародній арені для того, щоб побачити Володимира Путіна у Гаазі, – розповіли автори бота.

Як правильно зафіксувати злочин російських окупантів на камеру

Зніміть власне обличчя, назвіть своє прізвище, ім'я та по-батькові, дату, час та точне місце зйомки (геолокація).

Свідчення поранених та постраждалих із зазначенням усіх їхніх особистих даних (ПІБ, дата народження, контактні дані).

Деталі пошкодження майна (будівлі, транспортні засоби, інше майно).

Деталі ворога (техніка, зброя ворога, пересування, особисті дані).

Що саме потрібно фіксувати

Докази вбивства та насильства щодо цивільних чи військових осіб (вбивства, тортури, утримання в заручниках або в полоні).

(вбивства, тортури, утримання в заручниках або в полоні). Докази використання зброї та військової техніки Росії (обстріл зі стрілецької зброї, артилерії або з повітря, використання вогнепальної зброї, пересування та застосування військової техніки).

(обстріл зі стрілецької зброї, артилерії або з повітря, використання вогнепальної зброї, пересування та застосування військової техніки). Докази пограбування, заволодіння та руйнування майна громадянського суспільства та держави.

громадянського суспільства та держави. Персональні дані ворога (документи, паспорти, позивні та псевдоніми, розпізнавальні знаки).

Кому здебільшого корисна ця інструкція

Насамперед ці знання знадобляться тим, хто записався у територіальну оборону свого міста чи області. Ці люди постійно перебувають на вулицях. Разом з тим, інструкцією може скористатися будь-хто, маючи в руках смартфон із камерою і будучи свідком військового злочину Росії.

Важливо! Особиста безпека – на першому місці. Бажання задокументувати злочин російських військових не повинне її перемагати! Знімайте лише тоді, коли вам нічого не загрожує!

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