Більше шкоди, ніж користі: учені вразили заявою про фітнес-браслети

Мільйони людей по всьому світу користуються зараз фітнес-браслетами та смарт-годинниками, які дозволяють не лише отримувати сповіщення, а й моніторити стан здоров'я. Втім, учені не рекомендують цілком і повністю покладатися на ці гаджети. Розповідаємо, що з ними не так.

Додатки для здоров'я і фітнес-браслети можуть дати інформацію про роботу організму. Однак постійне звернення до них може мати і зворотний бік. До такого висновку прийшли науковці, які вивчали досвід 27 пацієнтів з проблемами серця. Вони використовували фітнес-браслет Fitbit для вимірювання свого сну, частоти серцевих скорочень, а також фізичної активності.

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Хоча пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, вік яких варіювався від 28 до 74 років, дізналися більше про свої хвороби і були мотивовані на фізичну активність. Протягом шести місяців, коли вони носили годинники, вони також виявляли велику тривожність.

Фітнес-трекери показують лише приблизні дані

"Наше дослідження показує, що в цілому самовивчення пропонує більше проблем, ніж користі, коли мова заходить про досвід пацієнта. Люди починають використовувати інформацію як отриману від фахівця. Однак вони не просять допомоги в інтерпретації даних. Це підвищує рівень тривожності, крім того, вони можуть отримати відомості далекі від реальності", – розповідає Тарік Осман Андерсен, доцент кафедри інформатики Копенгагенського університету і один з авторів дослідження.

Не забувайте про те, що більшість фітнес-гаджетів не мають достатньо датчиків для професійного моніторингу стану здоров'я. До їхніх показників можна ставитися більше з інформаційною метою, а от за порадами варто звертатися саме до лікарів. Бережіть себе та будьте здоровими!

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