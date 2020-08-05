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Всього одне горня: чому важливо кожного дня пити каву

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Чому варто пити каву щодня - фото 1
Чому варто пити каву щодня

Чимало людей не уявляє початок дня без чашки ароматної кави, але насправді вона не лише бадьорить. Саме про несподівані плюси вживання традиційного ранкового напою читайте далі.

Всього одне горня кави на день дозволяє покращити самопочуття та підняти настрій, а також позитивно впливає на стрункість. Звісно ж, за умови, що кавою не зловживають і не доповнюють цукром, вершками чи солодощами.

І ще: Від яких калорійних продуктів не варто відмовлятись

Популярність цього напою не викликає запитань, адже він допомагає швидко прокинутись, збадьоритись та покращити робочий процес. А нещодавно учені виявили, що всього горня ароматної кави здатна активізовувати бурий жир, який покращує спалювання жирів та цукру. Це нормалізує рівень глюкози, зменшує ризики розвитку діабету та навіть хвороби Альцгеймера.

Чому корисно пити каву щодня - фото 419321
Чому корисно пити каву щодня

Однак фахівці наголошують, що варто пам'ятати про кількість прийомів кави, адже з часом може виникнути залежність, роздратування, підвищена втома та проблеми з судинами. Тому оптимальною кількістю є 1-3 чашки без додатків і тортиків.

Корисні властивості кави - фото 419322
Корисні властивості кави

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Джерело: newsyou.info
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