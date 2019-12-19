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17-річна американка викрала і розбила літак
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У каліфорнійському місті Фресно 17-річна дівчина вирішила викрасти літак. Втім, спроба дівчини виявилася невдалою: вона не змогла злетіти, після чого врізалася у будинок.
Інцидент стався в аеропорту Fresno Yosemite. Неповнолітня була арештована за те, що проникла на територію аеропорту і спробувала викрасти невеликий приватний літак King Air 200.
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Представники аеропорту повідомили, що неповнолітня американка перестрибнула через огорожу та залізла в кабіну літака. Повітряне судно не злетіло через технічні неполадки і врізалося в будівлю технічного обслуговування.
Як повідомив начальник місцевої поліції Дрю Бессінгер, дівчина запустила один двигун. Літак почав розвертатися, але в повітря не піднявся. Зіткнення з найближчою будівлею заподіяло літаку істотної шкоди. Поліцейські знайшли порушницю, котра сиділа в кріслі пілота з шоломом на голові. Дівчина виглядала дезорієнтованою та відмовилася співпрацювати, коли її взяли під варту.
На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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