Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Біллі Айліш виступить на церемонії вручення кінопремії Оскар 2020

  • 5
Біллі Айліш стала спеціальним гостем кінопремії "Оскар" - фото 1
Біллі Айліш стала спеціальним гостем кінопремії "Оскар"

Після абсолютного тріумфу на "Греммі" 18-річна Біллі Айліш стане спеціальним гостем на церемонії вручення кінопремії "Оскар". Про це повідомила Американська кіноакадемія і сама співачка.

Яку пісню виконає Айліш, не повідомляється. У соцмережах обговорюють, що вона може виконати свій хіт bad guy, який став саундтреком до фільму "Скандал" з Шарліз Терон і Марго Роббі (у стрічки три номінації, в тому числі дві акторські).

І ще: Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду

За кілька днів до цього Айліш отримала п'ять статуеток "Греммі", в тому числі в чотирьох головних номінаціях: "Пісня року", "Запис року", "Альбом року" і "Кращий новий артист". Вона стала наймолодшою ​​виконавицею, що отримала ключові нагороди, в історії премії (і першою жінкою з таким досягненням).

Крім того, раніше стало відомо, що Айліш напише головну пісню до нового фільму про Джеймса Бонда. І тут не без досягнень: співачка стане наймолодшою ​​виконавицею саундтреку в історії франшизи.

Церемонія "Оскар" пройде у неділю, 9 лютого, у Лос-Анджелесі (3:30 ранку понеділка за київським часом).

Читайте також: Меню на Оскарі 2020 суттєво відрізнятиметься від звичного: від чого відмовилися

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Італії: як все організувати
  • 27 cічня, 16:21
  • 1715
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 28 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 16142
Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
  • 25 cічня, 21:23
  • 1873
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Зірки