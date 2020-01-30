Біллі Айліш виступить на церемонії вручення кінопремії Оскар 2020

Після абсолютного тріумфу на "Греммі" 18-річна Біллі Айліш стане спеціальним гостем на церемонії вручення кінопремії "Оскар". Про це повідомила Американська кіноакадемія і сама співачка.

Яку пісню виконає Айліш, не повідомляється. У соцмережах обговорюють, що вона може виконати свій хіт bad guy, який став саундтреком до фільму "Скандал" з Шарліз Терон і Марго Роббі (у стрічки три номінації, в тому числі дві акторські).

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За кілька днів до цього Айліш отримала п'ять статуеток "Греммі", в тому числі в чотирьох головних номінаціях: "Пісня року", "Запис року", "Альбом року" і "Кращий новий артист". Вона стала наймолодшою ​​виконавицею, що отримала ключові нагороди, в історії премії (і першою жінкою з таким досягненням).

Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi — The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020

Крім того, раніше стало відомо, що Айліш напише головну пісню до нового фільму про Джеймса Бонда. І тут не без досягнень: співачка стане наймолодшою ​​виконавицею саундтреку в історії франшизи.

Церемонія "Оскар" пройде у неділю, 9 лютого, у Лос-Анджелесі (3:30 ранку понеділка за київським часом).

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