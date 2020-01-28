Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду

92-а церемонія нагородження премії Оскар 2020 відбудеться в ніч із 9 на 10 лютого. Претенденти у 24-х номінаціях – оголошені, а фаворити – визначені. Розповідаємо про кожного претендента в категорії "Найкращий фільм" та очікувати результатів.

За перемогу в одній з головних номінації премії Оскар 2020 змагаються вісім фільмів, кожен із яких вартий вашої уваги. У категорії "Найкращий фільм" представлені стрічки різних жанрів, тож ви точно знайдете кіно до душі.

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"Ford проти Ferrаri"

Жанр: біографічна драма

біографічна драма Режисер: Джейм Менглод

Джейм Менглод Прем'єра в Україні: 14 листопада 2019 рік

14 листопада 2019 рік У головних ролях: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Джош Лукас, Ноа Джюп

Сюжет. За основу фільму взято реальну історію протистояння автомобільних гігантів Форда і Феррарі в культовій гонці Ле-Манн в 1966 році. Кинутий виклик корпорації Ford, що суттєво пасла задніх, своєму головному опоненту і вічному лідеру перегонів Ferrari не лишився без уваги. Дизайнер Керолл Шелбі об'єднує свої зусилля з британським гонщиком Кеном Майлсом, аби виконати доручення Генрі Форда II, який хоче зібрати з нуля абсолютно нову машину і здобути перемогу в історичному чемпіонаті.

Фільм номінований у таких категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий монтаж", "Найкраще зведення звук", "Найкращий монтаж звуку".

Попри наявність стрічки у чотирьох категоріях, критики висловили своє здивування, що американські кіноакадеміки ніби навмисно проігнорували акторську гру Крістіана Бейла, який міг поборотися за перемогу у категорії "Найкраща чоловіча роль".

"Ірландець"

Жанр: біографічна драма

біографічна драма Режисер : Мартін Скорсезе

: Мартін Скорсезе Прем'єра: з 1 листопада 2019 року вийшов в обмежений прокат США; з 27 листопада 2019 року – доступний на Netflix

з 1 листопада 2019 року вийшов в обмежений прокат США; з 27 листопада 2019 року – доступний на Netflix У головних ролях: Роберт де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Родріго Прієто

Сюжет. Френк Ширан пройшов Другу світову війну, яка безперечно сформувала його характер і "навчила" вбивати. Повернувшись в Сполучені Штати, де немає жодного натяку на війну, він починає працювати кілером на італо-американську мафію. Своїми фатальними пригодами він, перебуваючи за крок до смерті, ділиться із журналістами.

Фільм номінований у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий актор другого плану" (Аль Пачіно, Джо Пеші), "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща робота оператора", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкращий монтаж", "Найкращі візуальні ефекти".

У номінацію "Найкращі візуальні ефекти" фільм увійшов завдяки технології "омолодження". Режисеру стрічки Мартіну Скорсезе дуже кортіло, аби Роберт де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пеші зіграли в "Ірландці" героїв свого віку і на 20 років молодших від себе.

Кролик Джоджо

Жанр: комедійна драма

комедійна драма Режисер: Тайка Ватіті

Тайка Ватіті Прем'єра в Україні: 23 січня 2020 рік

23 січня 2020 рік У головних ролях: Роман Гріффін Девіс, Томасіна Маккензі, Тайка Вайтіті, Ребел Вілсон, Стівен Мерчант, Алфі Аллен, Сем Рокуелл, Скарлетт Йоханссон

Сюжет. Події розгортаються у Німеччині наприкінці Другої світової війни. Десятирічний хлопчик Йоганнес понад усе мріє стати солдатом, особистим охоронцем Адольфа Гітлера. Він вступає в молодіжний військовий табір, де разом з іншими хлопчиками намагається бути схожим на главу нацистів. Однак вдається не все: постійні невдачі провокують насмішки однолітків. Єдина розрада Джоджо – його уявний друг, у якому поєднуються риси покійного батька, що загинув на фронті, і вождя нацистської Німеччини.

Фільм номінований у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща актриса другого плану" (Скарлетт Йоганссон), "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкращий монтаж".

Джокер

Жанр: психологічна драма, трилер

психологічна драма, трилер Режисер: Тодд Філіппс

Тодд Філіппс Прем'єра в Україні: 3 жовтня 2019 рік.

3 жовтня 2019 рік. У головних ролях: Хоакін Фенікс

Сюжет. Історія становлення коміка Артура Флекса, вічного лиходія з Готема, який, попри життєві труднощі та депресивне оточення, потребує реалізації у своїй професії та справжнього визнання. Усе, чого він прагне, – веселити публіку і бути почутим. Але життя йде врозріз із бажаннями, тож сміятися з усіх починає він.

Фільм номінований у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий актор" (Хоакін Фенікс), "Найкращий режисер", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща робота оператора", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкращий монтаж", "Найкращий композитор", "Найкращий грим і зачіска", "Найкраще зведення звуку", "Найкращий монтаж звуку".

Ця стрічка – справжній рекордсмен за кількістю номінацій. Утім, думки критиків з приводу доцільності певних категорій розділилися. Як, наприклад, номінація "Найкращий адаптований сценарій". Експерти переконують: із коміксів про Джокера було взято лише образ головного персонажа, тоді як його історія – суцільна вигадка та політ фантазії сценаристів.

Маленькі жінки

Жанр: драма

драма Режисер: Ґрета Ґервіґ

Ґрета Ґервіґ Прем'єра в Україні: 30 січня 2020 року

30 січня 2020 року У головних ролях: Меріл Стріп, Сірша Ронан, Тімоті Шалемей, Флоренс П'ю, Еліза Сканлен, Джеймс Нортон, Лора Дерн, Емма Вотсон, Луї Гаррель, Боб Оденкірк, Кріс Купер

Сюжет. Екранізація однойменного роману Луїзи Мей Олкотт про дорослішання та етапи життєвого становлення чотирьох не схожих між собою сестер. Маргарет, Джезефіна, Елізабет та Емі – доньки бідного духовника Роберта Марча, які разом, підтримуючи одна одну, шукають себе в мінливому та несправедливому світі.

Фільм номінований у таких категоріях: "Найкращий фільм", "Найкраща актриса" (Сірша Ронан), "Найкраща актриса другого плану" (Флоренс П'ю), "Найкращий адаптований сценарій", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкращий композитор".

Ґрета Ґервіґ – єдина жінка, яка цього року змагатиметься з режисерами-чоловіками. Утім, американські кіноакадеміки не номінували Ґрету в категорії "Найкращий режисер".

Шлюбна історія

Жанр: трагікомедія

трагікомедія Режисер: Ной Баумбах

Ной Баумбах Прем'єра: 29 серпня 2019 рік; з 6 грудня 2019 року стрічка доступна на Netflix

29 серпня 2019 рік; з 6 грудня 2019 року стрічка доступна на Netflix У головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Адам Драйвер, Лора Дерн, Алан Алда, Рей Ліотта

Сюжет. Успішний театральний режисер та талановита актриса вирішили розірвати шлюб дипломатичним способом: мирно і без зайвого галасу. Утім, процес розлучення ускладнюють зовнішні чинники та питання опіки над маленьким сином.

Фільм номінований у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий актор" (Адам Драйвер), "Найкраща актриса" (Скарлетт Йоганссон), "Найкраща актриса другого плану" (Лора Дерн), "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий композитор".

1917

Жанр: військова драма

військова драма Режисер: Сем Мендес

Сем Мендес Прем'єра в Україні: 30 січня 2020 рік

30 січня 2020 рік У головних ролях: Бенедикт Камбербетч, Джордж Маккей, Дін-Чарльз Чепмен, Колін Ферт, Річард Медден

Сюжет. Події розгортаються під час Першої світової війни. Два молодих британських солдати, які вперше потрапляють на фронт, отримують завдання перетнути рубіж противника і донести своїм військовим побратим повідомлення, яке зупинить фатальну атаку ворогів.

Фільм номінований у наступних категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща робота оператора", "Найкраща робота художника-постановника", «Найкращий композитор", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий грим і зачіски", "Найкраще зведення звуку", "Найкращий монтаж звуку".

Номінація стрічки у категоріях "Найкращий режисер" та "Найкраща робота оператор" цілком виправдані. Фільм адаптований під зйомку "одним кадром", що одразу збільшує шанси на перемогу.

"Одного разу… в Голівуді"

Жанр: драматична комедія

драматична комедія Режисер: Квентін Тарантіно

Квентін Тарантіно Прем'єра в Україні: 15 серпня 2019 рік

15 серпня 2019 рік У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі, Еміль Хірш, Маргарет Куеллі, Тімоті Оліфант, Джулія Баттерс, Остін Батлер, Дакота Феннінг, Брюс Дерн, Майк Мо, Люк Перрі, Деміен Льюїс, Аль Пачіно

Сюжет. Події фільму розгортаються в Лос-Анджелесі вкінці 1960-х. Колишня зірка серіалу-вестерну Рік Далтон і його найкращий друг та дублер Кліфф Бут намагаються знайти своє місце в мінливому світі кіноіндустрії. У картині представлений зірковий акторський склад, а також кілька сюжетних ліній, які віддають данину Золотому століттю Голлівуду.

Сюжет переплітається з реальною історією секти Чарльза Менсона і вбивства Шерон Тейт, але свідомо відходить від реальних подій і показує їх вигадану, альтернативну версію.

Фільм номінований у категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий актор" (Леонардо Ді Капріо), "Найкращий режисер", "Найкращий актор другого плану" (Бред Пітт), "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща робота оператора", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкраще зведення звуку", "Найкращий монтаж звуку".

"Фільм у дусі Тарантіно" – саме так охрестили кінокритики стрічку "Одного разу… в Голівуді". Як і в "Безславних виродках", режисер вдався до альтернативної реальності, що суперечить правдивій історії.

Паразити

Жанр : драма, трилер

: драма, трилер Режисер: Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо Прем'єра в Україні: 1 серпня 2019 рік

1 серпня 2019 рік У головних ролях: Сон Кан Хо, Лі Сон Гюн, Чо Йо Чон

Сюжет. Дізнавшись про вакансію репетитора з англійської для дитини із заможної родини, Кі Ву вирішує підробити документи про освіту. Не підозрюючи, що їх ошукують, багатії зі спокійною душею приймають хлопця на роботу. Тепер фінансове становище родини, яка раніше жила у злиднях, значно покращується. Проте, однієї фатальної ночі все зміниться.

Фільм номінований у наступних категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкраща робота художника-постановника", "Найкращий монтаж", "Найкращий фільм іноземною мовою".

Перша стрічка південнокорейського виробництва, що представлена у категорії "Найкращий фільм".

Хто ж виграє Оскар 2020

Американська компанія Gold Derby, яка займається прогнозуванням перемог, традиційно оприлюднила свій список ймовірних переможців кінопремії. На думку букмекерів, статуетку Оскар за найкращий фільм отримає кінострічка "Ірландець", а перемогу в номінації "Найкращий режисер" – Мартін Скорсезе. Відзнаку в категорії "Найкращий актор" вручать Хоакіну Феніксу за головну роль у психологічній драмі "Джокер", а "Найкращою акторкою" стане Рене Зеллвегер ("Джуді").

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