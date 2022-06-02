Біллі Айліш виступила з українським прапором від Jerry Heil

Поп-зірка Біллі Айліш розчулила піснею, тримаючи український прапор, який їй передала українська колега Jerry Heil. Це варто побачити.

Відома співачка Біллі Айліш влаштувала мініконцерт у німецькому місті Бонн, на якому виконала пісню з українським прапором. Але найцікавіше, що стяг з особливими словами на виступ принесла та передала її українська колега Jerry Heil. Кадрами з заходу та неймовірною історією поділилась сама Яна Шемаєва (справжнє ім'я Jerry Heil) на своєму профілі в інстаграмі.

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Спершу авторка "Охрана, отмєна" підготувала прапор, на якому подякувала Біллі за "її силу", адже саме однойменну пісню "Your power" зірка присвятила Україні на одному з благодійних концертів.

Після цього перед Jerry Heil постала дуже складна місія пробратись через натовп ближче до сцени, щоб передати стяг. Хтось пропускав дівчину, хтось ігнорував, але врешті важливий символ потрапив до Айліш, яка бережно підняла прапор та заспівала "Happier Than Ever".

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