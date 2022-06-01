Гурт Rammstein розгорнув прапор України на сцені під час концерту в Цюріху

Легендарний німецький рок-гурт Rammstein дав концерт у Швейцарії. Під час виступу музиканти розгорнули синьо-жовтий стяг.

Так, 30 травня у Цюріху відбувся концерт Rammstein. Послухати музикантів прийшло близько 47 тисяч шанувальників, і хтось із фанатів приніс із собою прапор України, яким розмахував просто біля сцени.

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Після виконання пісні Engel артисти спустилися до натовпу шанувальників на надувних човнах, щоб переміститися до основної сцени. Під час цього рокери підхопили український прапор та гордо розмахували ним.

Рука об руку, більше ніколи не будемо самотніми, – йдеться у підписі до фотографій, які опублікували у пресслужбі гурту в Facebook.

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