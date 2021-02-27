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Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером

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Біллі Айліш і Кью - фото 1
Біллі Айліш і Кью / instagram

Новий документальний фільм Біллі Айліш: Злегка розмитий світ вперше розповів про стосунки співачки з репером Брендоном Кью Адамсом, відомим як 7: AMP.

Фанати давно знали про дружбу Біллі і Брендона, але у фільмі Apple TV + зірка відверто говорить про їхню любов і розставання.

І ще: Одна з улюблених співачок Біллі Айліш випустила дебютний альбом

За лаштунками концерту в Парижі в лютому 2019 року Айліш сказала, що відчувала себе "самотньою і нещасною" в День святого Валентина. "Кью нічого не зробив? запитав член її команди. Нічого не отримала, – відповіла Айліш. – А минулого вечора він був дійсно дивним, відстороненим і неприємним...".

В середині фільму Айліш розповідає подрузі, що Адамс зламав руку, пробивши стіну. "Я намагаюся змусити його піти на терапію. Він такий саморуйнівний", – поскаржилася вона. У червні 2019 співачка пояснила, чому розлучилася з музикантом.

"Я просто не була щаслива. Ми хотіли різного. Не думаю, що вам варто бути в стосунках, якщо ви дуже натхнені речами, на які іншому наплювати. Думаю, що просто не вистачило зусиль. Я буквально сказала: Чувак, тобі навіть не вистачає любові на самого себе. Ти не можеш любити мене. І ти цього не робиш...".

Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером - фото 449402

Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером - фото 449403

Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером - фото 449404

Це цікаво: Біллі Айліш заспівала іспанською у кліпі Lo Vas A Olvidar

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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