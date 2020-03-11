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Біллі Айліш роздяглася на концерті в Маямі заради заклику проти цькування в мережі

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Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / instagram

Співачка Біллі Айліш, яка виділяється пізнаваним стилем, за рік встигла стати найпопулярнішою молодий артисткою у світі. Дівчина носить дуже об'ємні речі, які абсолютно приховують її фігуру. І на одному з своїх концертів у США зірка висловилася проти бодішеймінгу.

Так, в Маямі стартував новий тур Біллі Айліш. Концерт запам'ятався не тільки яскравими виступами співачки, а й потужним закликом зірки. Артистка доволі промовисто і потужно виступила проти цькування у мережі людей, які засновані на тому, як виглядає їхня фігура.

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Ближче до кінця концерту на великому екрані з'явилося двохвилинне відео. На ньому шанувальники могли спостерігати, як Біллі повільно знімає з себе одяг. А потім занурюється в чорну рідину. Під час трансляції ролика Айліш промовила важливий монолог: "Якщо я одягаюся так, як мені зручно, то я "не жінка". Якщо я знімаю з себе шари одягу, то я "повія".

Також співачка висловилася проти забобонів сучасного світу, які засновані на розмірі одягу. Таким чином Біллі звернулася до своїх хейтерів, які часто критикують виконавицю за її любов до одягу оверсайз.

Співачка закликала перестати робити висновки про людину, спираючись виключно на її одяг. Також Біллі зізналася, що постійно піддається бодішеймінгу в мережі. І це при тому, що артистка ніколи й не публікує знімки, на яких можна хоч якось розглянути її фігуру.

Біллі Айліш роздяглася на концерті в Маямі заради заклику проти цькування в мережі - фото 391386

Біллі Айліш роздяглася на концерті в Маямі заради заклику проти цькування в мережі - фото 391385

Біллі Айліш роздяглася на концерті в Маямі заради заклику проти цькування в мережі - фото 391387

Біллі Айліш роздяглася на концерті в Маямі заради заклику проти цькування в мережі - фото 391388

Біллі Айліш роздяглася на концерті в Маямі заради заклику проти цькування в мережі - фото 391389

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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