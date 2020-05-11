Емілі Ратажковскі поскаржилася на стереотипи про красивих жінок

Модель Емілі Ратажковскі, в Instagram якої регулярно з'являються оголені фото, дала журналу GQ розгорнуте інтерв'ю, в якому розповіла, чому погоджується на відверті зйомки.

"Те, як я використовую свій образ і як витягаю з нього вигоду, в більшій мірі питання виживання, а не спроба показати себе справжню, – пояснила вона. – Робота моделлю – дивовижний спосіб заробити гроші й отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала або хотіла – хоча в глибині душі, ймовірно, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою".

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Також зірка розповіла, що її зовнішність і фотографії часто змушують людей сумніватися в її здібностях.

"Існує думка, що жінка, яка виглядає певним чином, не може говорити про політику або читати книги. Це смішно. Я пам'ятаю, як в інтерв'ю, яке я давала багато років тому, я згадала, що мені подобається читати, і в статті журналіст написав, як він пішов додому, і його подруга сказала: Ти віриш, що вона дійсно прочитала всі ці книги? Це сексизм! Це просто показує, наскільки глибокі наші стереотипи про жінок".

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