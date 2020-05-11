Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Адам Сендлер зняв кумедний кліп про реалії життя на карантині

  • 55
Як виглядають будні Адама Сендлера на карантині - фото 1
Як виглядають будні Адама Сендлера на карантині / Empire

Відомий актор Адем Сендлер навіть на карантині через пандемію коронавірусу не припиняє тішити фанатів своїм почуттям гумору. Комік зняв реалістичне відео про самоізоляцію, і це знайомо кожному.

Популярний американський актор і комік Адам Сендлер зняв найжиттєвіший кліп через пандемію коронавірусу. Трек, який заслуговує на підкорення топів Youtube, з'явився на офіційному профілі зірки в соцмережі Twitter. За кілька годин він зібрав понад 179 тисяч переглядів, адже хвилинне відео показало реалії кожного з нас під час самоізоляції.

І ще: 54-річна Елізабет Херлі вразила звабливою фігурою в бікіні (фото)

У ролику Сендлер розповідає про свій день: зарядка, сніданок, душ та сон, перерву на яких він робить між кожною справою. І це не дивно, оскільки саме у снах життя актора проходить значно цікавіше, аніж вдома. Врешті, наприкінці запису він дізнається, що пандемія завершилась, але все одно залишається вдома, щоб подивитись баскетбол.


Читайте також: У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 485
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 750
Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
  • 07 травня, 16:14
  • 307
Загрузка...
Новини