Адам Сендлер зняв кумедний кліп про реалії життя на карантині

Відомий актор Адем Сендлер навіть на карантині через пандемію коронавірусу не припиняє тішити фанатів своїм почуттям гумору. Комік зняв реалістичне відео про самоізоляцію, і це знайомо кожному.

Популярний американський актор і комік Адам Сендлер зняв найжиттєвіший кліп через пандемію коронавірусу. Трек, який заслуговує на підкорення топів Youtube, з'явився на офіційному профілі зірки в соцмережі Twitter. За кілька годин він зібрав понад 179 тисяч переглядів, адже хвилинне відео показало реалії кожного з нас під час самоізоляції.

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У ролику Сендлер розповідає про свій день: зарядка, сніданок, душ та сон, перерву на яких він робить між кожною справою. І це не дивно, оскільки саме у снах життя актора проходить значно цікавіше, аніж вдома. Врешті, наприкінці запису він дізнається, що пандемія завершилась, але все одно залишається вдома, щоб подивитись баскетбол.



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