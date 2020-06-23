Білл Гейтс виконав популярний танець з TikTok: відео, яке зробить ваш вечір

Старша донька засновника Microsoft Білла Гейтса Дженніфер Гейтс опублікувала у своєму інстаграмі відео, на якому танцює з батьком популярний танець з TikTok. Це відео однозначно розвеселить вас.

64-річний Білл Гейтс, якого останнім часом звинувачують у бажанні чипувати населення всього світу, довів, що вік не має стояти на заваді розвагам. Саме тому він разом зі своєю донькою виконав популярний у мережі TikTok танок.

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"Твоя відданість ідеї зробити світ кращим і пристрасть до навчання надихають мене все життя, особливо я відчула це, коли вступала в медичну школу, – написала донька Гейтса. – Дякую тобі за постійну підтримку і за той ентузіазм, з яким ти знімаєш відео зі мною у TikTok".

У тому ж пості Дженніфер виклала фотографію з батьком зі свого дитинства, на якій вони сидять біля моря.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали вам про однокласницю Анвара Хадіда, котра опублікувала в мережі TikTok шкільні фотографії Джіджі і Белли Хадід.

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