Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок

У мережі набуває популярності новий тренд: користувачі приміряють іншу стать за допомогою додатку FaceApp. Ми випробували цю фішку на відомих українських зірках-чоловіках, зробивши із них жінок. Зацініть, що вийшло!

Одразу заспойлеримо вам, що жіночі версії деяких зіркових чоловіків виглядають настільки природно, що так і не скажеш, що це справа фоторедактора FaceApp. Та не з усіх вийшли кралечки: декому краще не експериментувати із зовнішністю.

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Наш фаворит – співак MELOVIN, жіноча версія якого дуже схожа на Біллі Айліш. А чиє перетворення сподобалося вам найбільше?

Володимир Зеленський

Сергій Притула

Святослав Вакарчук

Потап Олег Винник MONATIK MELOVIN Юрій Горбунов Тарас Тополя (Антитіла) Сергій Танчинець (Без Обмежень) Dzidzio Dan Balan Влад Яма Павло Зібров Дивіться також: Як будуть виглядати українські зірки у старості