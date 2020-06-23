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Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок

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Якби Сергій Притула був жінкою... - фото 1
Якби Сергій Притула був жінкою... / maximum.fm

У мережі набуває популярності новий тренд: користувачі приміряють іншу стать за допомогою додатку FaceApp. Ми випробували цю фішку на відомих українських зірках-чоловіках, зробивши із них жінок. Зацініть, що вийшло!

Одразу заспойлеримо вам, що жіночі версії деяких зіркових чоловіків виглядають настільки природно, що так і не скажеш, що це справа фоторедактора FaceApp. Та не з усіх вийшли кралечки: декому краще не експериментувати із зовнішністю.

Це цікаво: Як виглядали б голлівудські актори, якби вони були жінками

Наш фаворит – співак MELOVIN, жіноча версія якого дуже схожа на Біллі Айліш. А чиє перетворення сподобалося вам найбільше?

Володимир Зеленський

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411756
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411762

Сергій Притула

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411766
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411768

Святослав Вакарчук

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411763
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411774

Потап

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411820
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411821

Олег Винник

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411772
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411778

MONATIK

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411773
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411765

MELOVIN

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411770
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411760

Юрій Горбунов

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411819
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411822

Тарас Тополя (Антитіла)

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411825
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411826

Сергій Танчинець (Без Обмежень)

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411827
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411823

Dzidzio

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411776
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411759

Dan Balan

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411780
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411775

Влад Яма

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411761
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411777

Павло Зібров

Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411757
Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок - фото 411758

Дивіться також: Як будуть виглядати українські зірки у старості

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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