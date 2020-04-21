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Зірка серіалу Секс і місто поголився наголо: фотофакт

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Кріс Нот - фото 1
Кріс Нот / instagram

Відомий актор Кріс Нот змусив "плакати" своїх шанувальниць, з'явившись перед ними лисим.

Американський телевізійний актор Кріс Нот постав перед шанувальниками в несподіваному образі. Знаменитість поголився наголо. Фото він опублікував у своєму Instagram-акаунті.

І ще: Як змінилися актори серіалу Секс і місто: фото тоді і зараз

"Я вирішив, що возитися з волоссям на карантині це занадто", – підписав знімок 65-річний Нот. Багато прихильниць відреагували на селфі актора емодзі, що плаче. Кріс Нот відомий за ролями у серіалі Закон і порядок і Секс і місто. В останньому він зіграв чоловіка мрії головної героїні Кері Бредшоу.

Днями голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою 26-річну дочку налисо під час ізоляції. Інцидент зняла на відео і опублікувала дочка актора Таллула на своїй сторінці в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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