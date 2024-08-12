Церемонія закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі: найкращі моменти

У неділю, 11 серпня, у столиці Франції Парижі о 22:00 год за київським часом розпочалася церемонія закриття Олімпійських ігор 2024 року. Вона проходить у традиційний спосіб – на стадіоні "Стад де Франс".

Попри 30-градусну спеку, трибуни повністю заповнили близько 71,5 тисячі глядачів, а на самій арені на церемонію зібралися дев'ять тисяч спортсменів і команд підтримки з понад 200 країн, які взяли участь в Олімпіаді-2024.

До слова: Найкращий результат за 12 років: Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024

Церемонія, названа організаторами "Рекорди", почалася з оди головному місту Франції: у саду Тюїльрі поряд з Лувром француженка Зао де Сагазан і хор виконали пісню "Sous le ciel de Paris" ("Під небом Парижа").

Одним із найяскравіших музичних номерів церемонії став виступ піаніста Алена Роше, який зіграв "Гімн Аполлона" на підвішеному вертикально роялі, а наприкінці його виступу п'ять олімпійських кілець зібралися в повітрі в єдину проєкцію.

Виступ піаніста Алена Роше

Головним героєм другої частини церемонії закриття, яку, за традицією, проводять саме організатори наступної Олімпіади, став голлівудський актор Том Круз. 62-річна зірка зробила драматичний вихід: спустився на арену з даху "Стад де Франс", схопив олімпійський прапор та застрибнув на мотоцикл під вигуки й овації натовпу. Далі він пронісся нічним Парижем і прямо на мотоциклі в'їхав на борт літака в стилі фільмів "Місія нездійсненна".

Том Круз

Музичну частину з боку США на церемонії на себе взяли співачка Біллі Айліш, Snoop Dogg та "візитівка" Лос-Анджелеса – гурт Red Hot Chili Peppers.

Варто знати: Для ЗСУ: Ярослава Магучіх пожертвує частину олімпійської винагороди на благодійність