Дядя Френк: вийшов перший трейлер драми з Полом Беттані

Amazon випустив дебютний трейлер до фільму Дядя Френк. Головні ролі в ньому виконали Пол Беттані і Софія Лілліс (Воно).

Беттані грає Френка, гомосексуала, який тримає свою орієнтацію в секреті.

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Після смерті родича в провінції він вирушає на похорон разом з племінницею (Лілліс) і коханцем. Під час поїздки все таємне стає явним.

Режисером і сценаристом стрічки виступив Алан Болл, творець серіалів Клієнт завжди мертвий і Справжня кров, лауреат Оскара за Красу по-американськи. Вперше Дядю Френка показали в січні цього року на фестивалі Санденс. Реліз на Amazon очікується 26 листопада.

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