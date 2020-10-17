Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Василь Ломаченко

Дядя Френк: вийшов перший трейлер драми з Полом Беттані

  • 8
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Amazon випустив дебютний трейлер до фільму Дядя Френк. Головні ролі в ньому виконали Пол Беттані і Софія Лілліс (Воно).

Беттані грає Френка, гомосексуала, який тримає свою орієнтацію в секреті.

І ще: Пітер Пен і Аліса в Країні чудес: дивіться трейлер фентезі-фільму з Анджеліною Джолі

Після смерті родича в провінції він вирушає на похорон разом з племінницею (Лілліс) і коханцем. Під час поїздки все таємне стає явним.

Режисером і сценаристом стрічки виступив Алан Болл, творець серіалів Клієнт завжди мертвий і Справжня кров, лауреат Оскара за Красу по-американськи. Вперше Дядю Френка показали в січні цього року на фестивалі Санденс. Реліз на Amazon очікується 26 листопада.

Це цікаво: Американські Боги: вийшов дебютний трейлер третього сезону серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 1655
Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
  • 12 жовтня, 15:25
  • 498
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2584676
Загрузка...
Новини