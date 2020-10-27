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Тарантіно порадив для всіх фільм на Гелловін: стрічка просто божевільна

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Тарантіно - фото 1
Тарантіно / gettyimages

Якщо ви шукаєте, що подивитися на Гелловін, в ніч на 1 листопада, тоді скористайтеся порадою голлівудського кінорежисера Квентіна Тарантіно.

Знаменитість порекомендував для перегляду фільм жахів "Диявол відрахував п'ять".

І ще: Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття

Попри те, що кінокартина доволі стара – 1974 року, Квентін Тарантіно подивився її зовсім недавно і був вражений прекрасною грою акторів. "Фільм просто божевільний, але це і робить його чудовим. Він приголомшив мене", – зізнався відомий кінорежисер.

"Диявол відрахував п'ять" – фільм для тих, хто хоче полоскотати собі нерви. Сюжет кінострічки закручений навколо п'яти дітей, яким вдалося втекти з психіатричної лікарні. Вони проникають в резиденцію одного кримінального авторитета і незабаром перетворюють її на свій майданчик для жорстоких ігор.

Це цікаво: Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера

Джерело: ew
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