Безрамковий смартфон, який ми заслужили: живі фото Meizu 16s Plus

Наступним флагманським смартфоном китайської компанії Meizu, яка за останній час сильно втратила свої позиції, стане модель під назвою Meizu 16s. У мережі з'явилися перші живі фото старшої моделі 16s Plus у чорному і білому кольорах корпусу, і нарешті користувачі отримають бажану безрамковість.

Як бачимо, попри сучасні тренди, Meizu залишається вірною собі в дизайні смартфонів, і це не може не тішити. Фото демонструють великий екран без будь-яких вирізів або отворів з дуже тонкими, а головне – симетричними рамками. Причому візуально рамки виглядають ще тоншими, ніж у революційного Meizu Zero за $ 2000, який, швидше за все, так і не вийде на ринок.

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Зараз немає нічого, що змусило б засумніватися в вірогідності цих фото. І якщо в реальності рамки дійсно виявляться настільки тонкими, то Meizu 16s безумовно стане смартфоном з найтоншими рамками серед звичайних моноблочних моделей без вирізів та отворів в екрані.

Проріз розмовного динаміка у Meizu 16s Plus розташувався у тому ж місці, що і у Meizu 16, і його попередника Meizu 15 – вгорі на самому вигині корпусу. Діаметр отвору для фронтальної камери лише трохи менший за ширину верхньої рамки, що теж вражає.

Смартфону Meizu 16s Plus приписують екран AMOLED діагоналлю 6,2 дюйма. Основою повинна виступити нова SoC Qualcomm Snapdragon 855. Також згадується потрійна основна камера з головним модулем на 48 Мп і системою оптичної стабілізації зображення. За автономність буде відповідати акумулятор на 3600 мАг. Нарешті, в новому поколінні Meizu 16s має з'явитися адаптер NFC.

Що стосується ціни, чутки приписують стартову вартість $ 490, що відчутно вище $ 395, які на старті просили за Meizu 16. Але враховуючи, що недавно представлений Xiaomi Mi 9, який вже став бестселером у Китаї стартує з позначки у $ 445, Meizu цілком може переглянути цінову політику в бік зниження.

Анонс смартфона Meizu 16s, який за аналогією з Meizu 16, буде запропонований у двох варіантах розміру екрану, очікується в кінці березня початку квітня.

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