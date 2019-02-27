Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Безрамковий смартфон, який ми заслужили: живі фото Meizu 16s Plus

  • 64
Новий смартфон Meizu отримає ще тонші рамки навколо екрану - фото 1
Новий смартфон Meizu отримає ще тонші рамки навколо екрану / Pingvin

Наступним флагманським смартфоном китайської компанії Meizu, яка за останній час сильно втратила свої позиції, стане модель під назвою Meizu 16s. У мережі з'явилися перші живі фото старшої моделі 16s Plus у чорному і білому кольорах корпусу, і нарешті користувачі отримають бажану безрамковість.

Як бачимо, попри сучасні тренди, Meizu залишається вірною собі в дизайні смартфонів, і це не може не тішити. Фото демонструють великий екран без будь-яких вирізів або отворів з дуже тонкими, а головне – симетричними рамками. Причому візуально рамки виглядають ще тоншими, ніж у революційного Meizu Zero за $ 2000, який, швидше за все, так і не вийде на ринок.

І ще: Xiaomi Mi9 перевірили в AnTuTu: Snapdragon 855 вражає своєю потужністю

Зараз немає нічого, що змусило б засумніватися в вірогідності цих фото. І якщо в реальності рамки дійсно виявляться настільки тонкими, то Meizu 16s безумовно стане смартфоном з найтоншими рамками серед звичайних моноблочних моделей без вирізів та отворів в екрані.

Безрамковий смартфон, який ми заслужили: живі фото Meizu 16s Plus - фото 310486

Проріз розмовного динаміка у Meizu 16s Plus розташувався у тому ж місці, що і у Meizu 16, і його попередника Meizu 15 – вгорі на самому вигині корпусу. Діаметр отвору для фронтальної камери лише трохи менший за ширину верхньої рамки, що теж вражає.

Безрамковий смартфон, який ми заслужили: живі фото Meizu 16s Plus - фото 310485

Смартфону Meizu 16s Plus приписують екран AMOLED діагоналлю 6,2 дюйма. Основою повинна виступити нова SoC Qualcomm Snapdragon 855. Також згадується потрійна основна камера з головним модулем на 48 Мп і системою оптичної стабілізації зображення. За автономність буде відповідати акумулятор на 3600 мАг. Нарешті, в новому поколінні Meizu 16s має з'явитися адаптер NFC.

Безрамковий смартфон, який ми заслужили: живі фото Meizu 16s Plus - фото 310487

Що стосується ціни, чутки приписують стартову вартість $ 490, що відчутно вище $ 395, які на старті просили за Meizu 16. Але враховуючи, що недавно представлений Xiaomi Mi 9, який вже став бестселером у Китаї стартує з позначки у $ 445, Meizu цілком може переглянути цінову політику в бік зниження.

Анонс смартфона Meizu 16s, який за аналогією з Meizu 16, буде запропонований у двох варіантах розміру екрану, очікується в кінці березня початку квітня.

Читайте також: Топовий смартфон Huawei P30 показали на живих фото

Джерело: gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 932
Три питання, які визначать твій рівень інтелекту
  • 26 лютого, 13:56
  • 542
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1257925
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології