Топовий смартфон Huawei P30 показали на живих фото

Компанія Huawei тільки готується до релізу флагманських смартфонів лінійки P30, проте у мережу вже просочилися "живі" фотографії однієї з майбутніх новинок. Джерелом витоку стали спритні журналісти, яким вдалося познайомитися з дизайном Huawei P30 під час виставки MWC 2019.

У розпорядження інсайдерів потрапив демонстраційний макет апарату, який розсекретив зовнішній вигляд майбутньої новинки до офіційного анонсу.

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У лівій верхній частині задньої кришки розташований модуль потрійної камери з вертикальним розташуванням сенсорів, LED-спалахом та датчиком автофокусу. Сканер відбитків пальців на тильній панелі відсутній – ймовірно, він буде розміщений під дисплеєм.

Написи Vogue (за чутками, саме таким кодовим ім'ям виробник позначив майбутню новинку) і Link на скляному корпусі P30 імовірно будуть згодом замінені на Huawei і Leica. На правій грані апарату розмістилися кнопки живлення та регулювання гучності, на нижній – решітки динаміків і порт USB Type-C. 3,5-мм роз'єму для навушників гаджет не отримав.

Фотографій лицьової панелі смартфона джерело не надало. За наявною інформацією, апарат оснастять OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і краплеподібним вирізом для фронтальної камери. За продуктивність новинки буде відповідати флагманський процесор Kirin 980.

Анонс Huawei P30 і P30 Pro відбудеться 26 березня 2019 в Парижі.

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