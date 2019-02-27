Xiaomi Mi9 перевірили в AnTuTu: Snapdragon 855 вражає своєю потужністю

Під час презентацій виробники люблять розповідати про потужність своїх смартфонів, демонструючи високі результати у бенчмарках. Однак, як і в яких умовах проходить тестування – завжди залишається таємницею. На прикладі Xiaomi Mi9 фахівці вирішили особисто з'ясувати, на що ж здатний новий процесор.

Торішній Mi8 на базі Snapdragon 845 в AnTuTu набирає близько 235 000 балів. На новинці, яка працює на базі топового процесора Snapdragon 855, вдалося отримати майже 370 000 балів. Отже, приріст продуктивності склав близько 60% – досить суттєвий результат.

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В одноядерному та багатоядерному тестах Geekbench новий Mi9 видав 3525 і 10 717 балів відповідно. І знову помітне поліпшення на тлі торішньої моделі (2450 і 8700 балів).

При тестуванні графічної підсистеми Xiaomi Mi9 у бенчмарку GFXBench вдалося отримати максимальний результат у 2536 балів, що помітно більше у порівнянні з конкурентами.

Ми розуміємо, що цифри в тестах мало про що можуть сказати. Значно важливіше, як все це працює насправді. Тому фахівці перевірили новинку в реальних умовах і запустили на смартфоні PUBG Mobile, виставивши налаштування графіки на максимум.

На екрані гаджета гра виглядає приголомшливо – з відмінною деталізацією та дальністю промальовування. На максимальних налаштуваннях графіки немає жодних пригальмовувань або падіння FPS навіть при різких поворотах. Крім того, в такому режимі апарат залишається помірно теплим. Тільки під час тестів відчувався помітний нагрів задньої кришки.

Крім потужної апаратної платформи в Mi9 використовуються дві фірмові технології Xiaomi для підвищення продуктивності за допомогою оптимізації на системному рівні. Так, функція Mi Turbo відповідає за те, щоб з часом смартфон не починав гальмувати. Лабораторні тести показали, що навіть після 18 місяців використання Mi9 працює на 35% краще, ніж без цієї технології. Друга функція під назвою Game Turbo оптимізує використання всіх ресурсів для забезпечення високої продуктивності під час ігор.

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