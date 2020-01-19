Безосе, посунься: у рейтингу Forbes нова найбагатша людина у світі

У рейтингу найбагатших людей Forbes Джефф Безос регулярно посідає перше місце, але з такою ж регулярністю його хтось та й випереджає. Цього разу засновника Amazon обійшов чоловік, причетний до світу моди. Дізнайтесь, хто ж став найбагатшою людиною світу за версією авторитетного видання.

Отже, знайомтесь, Бернар Арно, генеральний директор групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), яка спеціалізується на виробництві та торгівлі предметами розкоші. Саме він і очолив рейтинг Forbes.

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Його статки оцінюються у $ 116,5 млрд. Серед брендів, які представляє LVMH, – Christian Dior, Marc Jacobs, Kenzo, Fendi, Givenchy, Bvlgari і багато інших.

У 2020 році Арно випередив власника компанії Amazon Джеффа Безоса, який очолював рейтинг Forbes у 2019 і 2018 роках.

Так виглядає перша п'ятірка найбагатших людей у світі:

Бернар Арно, LVMH – $ 116,5 мільярда; Джефф Безос, Amazon – $ 115,6 мільярда; Білл Гейтс, Microsoft – $ 110,6 мільярда; Уоррен Баффетт, Berkshire Hathaway – $ 90,6 мільярда; Марк Цукерберг, Facebook – $ 82,2 млрд.

Раніше Forbes назвав найбагатших музикантів 2019 року. Лідер уже п'ять років залишається без змін. Першу сходинку посіла популярна співачка Тейлор Свіфт. За рік вона заробила 185 млн доларів завдяки новій угоді з лейблом, рекламним контрактам і фінальній частині гастрольного туру.

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