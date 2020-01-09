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Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу нового десятиліття
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Київ став одним з 50 найкращих місць для відвідування в новому десятилітті за версією популярного туристичного видання Big 7 Travel.
Так, українська столиця посіла 2 місце у ТОП 50 місць світу, які варто побачити у 20-х роках нового десятиліття. З переваг Києва укладачі рейтингу виділили історичні собори і пам'ятники, а також порадили відвідати Чорнобильську зону відчуження.
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"Це дивовижно різноманітна, культурно багата і вражаюча країна. У місті також є історичні собори і пам'ятники, які віддають шану минулому нації. Можна поїхати на екскурсію в Чорнобильську зону, щоб дізнатися про техногенну катастрофу, її руйнівні наслідки для суспільства сьогодні і побачити комуністичне життя 1980-х років в Україні", – йдеться в описі Києва.
Крім цього, автори ТОП 50 звернули увагу на розвиток кав'ярень і барів в Києві, яке стрімко набирає обертів, тому у 2020-х роках варто очікувати їхнього сплеску.
ТОП 10 місць світу, які варто побачити у 20-х
- Гваделупа, Карибський басейн
- Київ, Україна
- Бостон, штат Массачусетс, США
- Сан-Хосе, Коста-Ріка
- Новий Орлеан, Луїзіана, США
- Мельбурн, Австралія
- Белфаст, Північна Ірландія
- Салар де Уюні, Болівія
- Острів Kaпіті, Нова Зеландія
- Сінгапур
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