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Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу нового десятиліття

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Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу нового десятиліття - фото 1

Київ став одним з 50 найкращих місць для відвідування в новому десятилітті за версією популярного туристичного видання Big 7 Travel.

Так, українська столиця посіла 2 місце у ТОП 50 місць світу, які варто побачити у 20-х роках нового десятиліття. З переваг Києва укладачі рейтингу виділили історичні собори і пам'ятники, а також порадили відвідати Чорнобильську зону відчуження.

І ще: Названо найкраще місто світу у 2020 році

"Це дивовижно різноманітна, культурно багата і вражаюча країна. У місті також є історичні собори і пам'ятники, які віддають шану минулому нації. Можна поїхати на екскурсію в Чорнобильську зону, щоб дізнатися про техногенну катастрофу, її руйнівні наслідки для суспільства сьогодні і побачити комуністичне життя 1980-х років в Україні", – йдеться в описі Києва.

Київ - фото 378872
Київ

Крім цього, автори ТОП 50 звернули увагу на розвиток кав'ярень і барів в Києві, яке стрімко набирає обертів, тому у 2020-х роках варто очікувати їхнього сплеску.

ТОП 10 місць світу, які варто побачити у 20-х

  1. Гваделупа, Карибський басейн
  2. Київ, Україна
  3. Бостон, штат Массачусетс, США
  4. Сан-Хосе, Коста-Ріка
  5. Новий Орлеан, Луїзіана, США
  6. Мельбурн, Австралія
  7. Белфаст, Північна Ірландія
  8. Салар де Уюні, Болівія
  9. Острів Kaпіті, Нова Зеландія
  10. Сінгапур

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Джерело: bigseventravel
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